Ψάχνει το θετικό αποτέλεσμα με την Κοζάνη εκτός έδρας ο Σαρακηνός

Για την 7η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής

Στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης ο Σαρακηνός φιλοξενείται σήμερα Κυριακή (2/11) από την ομώνυμη ομάδα για την 7η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο +2 (9-7) από τους όγδοους Βολιώτες, οι οποίοι προέρχονται από τη δεύτερη τους νίκη με 3-1 επί του Περικού και ξέρουν ότι, αν θέλουν και σήμερα θετικό αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να διαγράψουν την κακή απόδοση του πρώτου μέρους με τους Κατερινιώτες, που τελικά δεν τους κόστισε, και να εμφανίσουν το καλό τους πρόσωπο για 90 λεπτά.

Ο Χάνος μετά τον τραυματισμό του επανήλθε στην αποστολή, χωρίς όμως να είναι σε απόλυτο βαθμό ετοιμότητας, ενώ εκτός είναι οι Γαργάλας και Ματέα. Ο Λαρισαίος κεντρικός αμυντικός είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τη Βέροια και από τότε απουσιάζει, ενώ ο Αργεντινός τραυματίστηκε (σ.σ. διάστρεμμα) στην πρώτη του προπόνηση και έκτοτε δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο Γιώργος Ασλανίδης (ΕΠΣ Πιερίας), ενώ βοηθοί ορίστηκαν οι Κακάνης, Τσικλητάρη (ΕΠΣ Πιερίας).

Να σημειωθεί ότι στο Δημοτικό Γήπεδο Νέου Κεραμιδίου στο ματς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Βέροια το διαιτητικό τρίο είναι από την ΕΠΣΘ και το αποτελούν οι Στέφανος Καλατζής, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος και Νίκος Νικολαΐδης.

Το σημερινό πρόγραμμα (7η, 15.00)

Κοζάνη-Σαρακηνός

Εορδαϊκός-Αστέρας Καρδίτσας

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Βέροια

Α.Ε. Ευόσμου-Απόλλων Καλαμαριάς

Πιερικός-Ερμής Εξοχής

Α.Ε. Αλεξάνδρειας-Ακρίτες Συκεών

Η βαθμολογία

1.Βέροια 14

2.Ερμής Εξοχής 13

3.Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 11

4.Απόλλων Καλαμαριάς 11

5.Εορδαϊκός 10

6.Φ.Σ. Κοζάνη 9

7.Αστέρας Καρδίτσας 8

8.Σαρακηνός 7

9.Πιερικός 6

10.Α.Ε. Αλεξάνδρειας 5

11.Ακρίτες Συκεών 1

12.Α.Ε. Ευόσμου 1