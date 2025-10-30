Ρήγας Φεραίος κατά Τζήμα: «Παράδοξο να ευχαριστεί για τη φιλοξενία και να στοχοποιεί τον αντίπαλο προπονητή»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στηρίζει τον Αλέξανδρο Κούρτογλου η ομάδα του Βελεστίνου

Αιχμές για τη στάση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ολυμπιακού Βόλου Σάκη Τζήμα μετά τον αγώνα κυπέλλου ΕΠΣΘ, αφήνει η διοίκηση του Ρήγα Φεραίου μέσω ανάρτησης στα social media, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση του προπονητή της ομάδας του Βελεστίνου, Αλέξανδρου Κούρτογλου.

Η ανάρτηση του Ρήγα Φεραίου που φέρεται να υπογράφει το ΔΣ, αναφέρει τα εξής: «Mε αφορμή τις διαδοχικές ανακοινώσεις του προέδρου του Ολυμπιακού Βόλου μετά το τέλος του προκριματικού αγώνα κυπέλλου στο Βελεστίνο, ο Α.Σ.Β. Ρήγας Φεραίος δηλώνει τα εξής:

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό που, ένας τόσο μεγάλος σύλλογος, με το μπάτζετ της να ξεπερνά το μπάτζετ όλων των ομάδων της κατηγορίας μαζί, μετά από νίκη με 1-2 (έστω κι αν αυτή ήρθε δύσκολα και με αυτογκόλ!), αισθάνεται την ανάγκη να εκδίδει την μία ανακοίνωση μετά την άλλη και να στοχοποιεί έναν προπονητή.

Ακόμη πιο παράδοξο είναι να ευχαριστεί κάποιος για τη φιλοξενία και την ίδια στιγμή να στοχοποιεί τον άνθρωπο που βρίσκεται στον πάγκο της αντίπαλης ομάδας. Αυτή η αντίφαση δεν τιμά κανέναν.

Εμείς, από την πλευρά μας, θα προστατεύσουμε τον προπονητή μας που δεν προκάλεσε ούτε μια στιγμή τους φιλάθλους του Ολυμπιακού (κ αυτό φαίνεται κ στη ζωντανή κάλυψη του αγώνα)με κάθε κόστος, γιατί στοχοποιήθηκε άδικα. Γιατί στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή ο σεβασμός δεν δηλώνεται, κερδίζεται!

Ίσως, τελικά, η αυτοκριτική να είναι πιο γόνιμη επιλογή για μια μεγάλη ομάδα, από το να αναλώνεται σε ανακοινώσεις και απειλές».