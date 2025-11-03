Σοκ στη Σερβία: πέθανε 44χρονος προπονητής εν ώρα αγώνα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το ποδόσφαιρο της Σερβίας πενθεί για τον αδόκητο χαμό του προπονητή της Ραντνίτσκι, Μλάντεν Ζίζοβιτς!

Ο 44χρονος τεχνικός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε στο 22′ κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στη Μλάντοστ για αγώνα της Super Liga, με τους ποδοσφαιριστές να μαζεύονται γύρω του σοκαρισμένοι.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο και τα ιατρικά επιτελεία για να τον συνεφέρουν, δίχως όμως επιτυχία. Γρήγορα πάρθηκε η απόφαση να διακομισθεί στο νοσοκομείο, τη στιγμή που ο ρέφερι έδωσε εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι παρά το γεγονός πως πολλοί ποδοσφαιριστές δεν είχαν καταφέρει ακόμα να συνέλθουν από το σοκ.