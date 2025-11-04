Σούντγκρεν για τα «στημένα» παιχνίδια: «Δεν ξέρω γιατί θέλουν να μου κάνουν μήνυση, όσα είπα ήταν αλήθεια»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Απάντησε στην ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος ο Σουηδός ποδοσφαιριστής

Λίγες ώρες μετά την απόφαση του ΝΠΣ Βόλος να υποβάλει μήνυση στον πρώην ποδοσφαιριστή του, Ντάνιελ Σούντγκρεν, για τα όσα είπε σχετικά με χειραγωγημένα παιχνίδια της ομάδας της Μαγνησίας την περίοδο που εκείνος αγωνιζόταν εκεί, ο Σουηδός ποδοσφαιριστής απάντησε με δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του.

Ο 34χρονος Σουηδός δεξιός μπακ, που αγωνίζεται τώρα στην χώρα του με τα χρώματα της Ντέγκεφορς, ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρόκειται να του κάνουν μήνυση, αφού εκείνος δεν λέει τίποτα διαφορετικό από την αλήθεια.

«Ναι, OK, πρόκειται να μου κάνουν μήνυση. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω γιατί πρόκειται να με μηνύσουν. Αισθάνομαι πως πάντα το ποδόσφαιρο πρέπει να έρχεται πρώτο. Έχω παίξει κι έχω αγαπήσει αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε ετών. Όλα όσα είπα ήταν η αλήθεια. ΟK, αν εκείνοι θέλουν να με μηνύσουν γι’ αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν».

Οι σοκαριστικές δηλώσεις του Σούντγκρεν

για στημένα παιχνίδια στη Super League

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν έκανε δηλώσεις που μπορεί να προκαλέσουν “σεισμό” στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα στη Super League.

Ο Σουηδός αμυντικός υποστήριξε ότι οι περσινοί αγώνες του ΝΠΣ Βόλος με τον Πανσερραϊκό στα πλέι άουτ ήταν στημένοι, προκειμένου να σωθούν οι δύο ομάδες και να πέσει η Athens Kallithea. Ο διάλογος στο podcast για τις «εντολές» για το στήσιμο αγώνων:

«Δυσκολεύομαι ακόμη και να το αναφέρω. Στα αποδυτήρια, πριν από τον αγώνα, μας είπαν: Σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα και σήμερα ο τάδε και ο τάδε θα πέσουν στην περιοχή για να πάρουμε πέναλτι».

-Ποιος το είπε αυτό; Ήταν κάποιος άλλος παίκτης;

«Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».

-Υπήρξαν στημένοι αγώνες;

«Ναι, και ένιωσες ντροπή. Άλλωστε, έπαιξα με τέσσερις Σκανδιναβούς και αυτό δεν συμβαίνει στη Σκανδιναβία».

-Αν και τώρα υπάρχουν παραδείγματα. Το προσπάθησαν στην AIK όταν ήσουν εκεί. Δεν μπορείς πάντα να λες ότι δεν υπάρχει, αλλά καταλαβαίνω τι εννοείς. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι και μπορεί να είναι πιο συνηθισμένο σε άλλες χώρες.

«Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως».

-Είπες κάτι γι’ αυτό;

«Στους παίκτες, είπα. Τότε δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις, αυτοί είναι που σου πληρώνουν μισθό, άλλωστε. Αλλά είναι σαφές ότι ήταν κάτι πολύ ντροπιαστικό».

-Χάσατε αυτά τα παιχνίδια;

«Το θέμα είναι ότι υπήρχαν play out».

-Μια σειρά για αποφυγή υποβιβασμού;

«Ναι, ακριβώς. Στη συνέχεια, η ομάδα που αντιμετωπίσαμε έπρεπε να πάρει βαθμούς και εμείς έπρεπε να πάρουμε βαθμούς. Η σειρά άλλαξε. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις βαθμούς, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ αυτών και 3-0 υπέρ μας. Όσοι ήταν κάτω από εμάς στον βαθμολογικό πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι».

«Δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτό, αλλά όταν καθόσουν στα αποδυτήρια και δεν μπορούσες να πιστέψεις ότι θα μπορούσε να είναι έτσι σε ένα πρωτάθλημα που κατατάσσεται πολύ ψηλά. Τότε ντρεπόσουν. Ένιωθες ότι δεν ήθελες να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».

-Τι είπαν οι άλλοι παίκτες;

«Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτό που σηκώνουν τους ώμους τους. Απλώς κάνουν ό,τι τους λένε».

-Φοβήθηκες όταν ήσασταν μέρος αυτού ότι ίσως δεν θα βγείτε έξω και θα το πείτε στα ελληνικά ΜΜΕ;

«Είμαστε ξένοι. Δεν ξέρουμε τι γράφεται στα μέσα ενημέρωσης και δεν έχουμε την ίδια γνώση. Έπειτα, η Ελλάδα έχει τόσους πολλούς ξένους παίκτες που μόνο δύο ή τρεις Έλληνες το γνωρίζουν. Αλλά επειδή είχαμε όλες τις ενημερώσεις στα αγγλικά, το μάθαμε».

-Άρα ήξερες ότι «θα πέσει κάποιος κάτω και θα πάρει πέναλτι» και μετά το είδες να συμβαίνει;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να πάθω κρίσεις πανικού. Όταν επέστρεψα στο Ντέγκεφορς και προσγειώθηκα στη Σουηδία, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν τέτοιο κόμπο στο στομάχι μου και έπαθα μια πραγματική κρίση πανικού.

-Αν αυτό βγει τώρα στο φως και η ελληνική λίγκα και τα αρμόδια όργανα σε πλησιάσουν, τι θα τους έλεγες;

«Θα έλεγα απλώς την αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα να κρύψω. Νομίζω ότι ο κόσμος ήδη ξέρει».

-Γιατί αυτό καταστρέφει το ποδόσφαιρο.

«Ναι, είναι απαίσιο. Το ποδόσφαιρο που παίζεις από τότε που ήσουν παιδί. Όπως είπα, δεν πρόσεξα τίποτα τέτοιο όσο ήμουν στον Άρη. Παρόλο που κάποια πράγματα ήταν του στυλ: ‘Γιατί έβγαλε την μπάλα ξανά για κόρνερ; Μπορείς να διώξεις σε πλάγιο άουτ. Στην προπόνηση διώχνεις για πλάγιο άουτ κάθε φορά, αλλά τώρα ξαφνικά δίνεις στους αντιπάλους 2-3 κόρνερ στη σειρά;’ Ήταν λίγο ύποπτο με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία εκεί».

«Στον Βόλο, όλα ήταν ανοιχτά. Δεν μας είπαν ότι ‘σήμερα θα χάσετε με 3-0’. Αλλά ακούσαμε ακόμη και από τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, όταν καθόμασταν και πίναμε καφέ, να λένε ‘είναι 3-0 σήμερα ή όχι;’. Μετά κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον και… ναι ήταν 3-0».

-Ισχύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο πρόεδρος έμπαινε και έλεγε «σήμερα αυτό είναι που μετράει»;

«Ξέρουμε ότι είναι απόφαση του προέδρου, αλλά προήλθε από κάποιους που ήταν υπό την ηγεσία του. Δεν ήξερες πραγματικά ποιοι ήταν. Δεν είχαν ρόλο στον σύλλογο, αλλά ήταν περισσότερο σαν φίλοι του».

Η αντίδραση της ΠΑΕ Βόλος

Η ΠΑΕ Βόλος δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Σούντγκρεν, τονίζοντας ότι ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του.

Η ανακοίνωση:

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren shame on you».