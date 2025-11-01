Σούπερ Λιγκ 2 στα σκοτάδια: χωρίς ζωντανή εικόνα το Νέστος-Νίκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το λες και απαράδεκτο για μία επαγγελματική κατηγορία: για πολύ λίγα λεπτά της ώρας στο δεύτερο μέρος υπήρξε τηλεοπτική εικόνα μέσω του sportal.gr από το ματς Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη και όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν … στο σκοτάδι.

Δυστυχώς η Σούπερ Λιγκ 2 είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο στα λόγια και υποβαθμίζεται συνεχώς, προκαλώντας και την οργή των φιλάθλων της Νίκης και όχι μόνο, που κάθισαν να δουν την ομάδα τους και τελικά είδαν να πέφτει… μαύρο.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά δεν μπορεί κανείς να διαμορφώσει άποψη για το αν υπήρξε πέναλτι στο 84’ εις βάρος του Λουκίνα, όπως ζήτησε ο φορ της Νίκης και ο οποίος ισχυριζόταν μετά το ματς ότι τον σταμάτησαν αντικανονικά, όπως δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη για τις συνολικές αποφάσεις του διαιτητή Δρακίδη, που δεν άρεσαν στους ανθρώπους της Νίκης.

πηγή φωτό: kavalapost.gr