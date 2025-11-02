Στα Γρεβενά οι Άνδρες της Ανόρθωσης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αντιμετωπίζουν σήμερα στις 17:00 τον τοπικό Πρωτέα

Να συνεχίσει στο μονοπάτι των θετικών αποτελεσμάτων θέλει η ομάδα μπάσκετ Ανδρών της Ανόρθωσης Βόλου, καθώς δοκιμάζεται σήμερα Κυριακή 02/11 στις 17:00 στην έδρα του Πρωτέα Γρεβενών, θέλοντας να δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά και εκτός έδρας.

Δύο ελλείψεις καταγράφονται πάντως από το σύνολο του Γιώργου Βλιώρα, καθώς ο νεαρός Πνευματικός μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε έχει και διάστρεμμα πλέον να αντιμετωπίσει, ενώ ο Ρόπη ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σύλλας Αιδηψού-Πάνθηρες Κατερίνης 14:00

ΓΣ Αμπελώνα-Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών 17:00

Πρωτέας Γρεβενών-Ανόρθωση Βόλου 17:00

Διόσκουροι Κοζάνης-Φίλιππος Βέροιας 17:00

Ρεπό: Αναγέννηση Καρδίτσας, Αριστοτέλης Φλώρινας

H βαθμολογία: Ανόρθωση 7, Αναγέννηση Καρδίτσας 6, Αριστοτέλης Φλώρινας 6, Πρωτέας Γρεβενών 6, Σύλλας Αιδηψού 5, ΓΣ Αμπελώνα 4, Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών 4, Διόσκουρου Κοάνης 4, Φίλιππος Βέροιας 3, Πάνθηρες Κατερίνης 3.

X.T.