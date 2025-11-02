Στη Νίκη έχουν εμπιστοσύνη σε ομάδα και θεσμούς

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το γενικό σχόλιο της ΠΑΕ για τον θόρυβο που σηκώθηκε για τη διαιτησία

Τα δύο τελευταία ματς της Νίκης με Π.Ο.Τ. Ηρακλή και Νέστο Χρυσούπολης εκτός έδρας δημιούργησαν θόρυβο για τη διαιτησία. Ενδιαφέρον ασφαλώς έχει και ποια είναι η άποψη της ΠΑΕ Νίκης για το κλίμα που υπάρχει.

Το γενικό σχόλιο των ιθυνόντων της κυανόλευκης ΠΑΕ είναι ότι στη Νίκη γνωρίζουν πολύ καλά πως υπάρχουν καλές και κακές μέρες στο ποδόσφαιρο και ότι η σεζόν είναι μεγάλη και το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. Η εμπιστοσύνη που υπάρχει στην ομάδα είναι δεδομένη, όπως εμπιστοσύνη υπάρχει και στους θεσμούς που φροντίζουν για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και τις ίσες ευκαιρίες. Έτσι, άπαντες θεωρούν ότι θα οι κυανόλευκοι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους αυτό που πιστεύουν ότι τους αξίζει.