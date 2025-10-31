Στην Αλεξανδρούπολη οι γυναίκες της Σκοπέλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την 3η αγωνιστική της Α2 Γυναικών (Β’ Ζώνη) ο Α.Ο. Σκοπέλου μετά την πρώτη του νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα, φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη από τον Φοίνικα αύριο Σάββατο (1/11) στις 16.00, με τη γηπεδούχο ομάδα να επιζητά το 3Χ3 και τη φιλοξενούμενη να τη φτάσει στη βαθμολογία.

Το πρόγραμμα (3η)

Σάββατο 1/11

Ε.Α.Κ. Λάρισας, 18.00 : Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός-Νίκη Αλεξανδρούπολης

Κλειστό «Γ. Βαϊράμης», 17.00: Ιωνικός Ιωνίας Θεσ.-Ηρακλής Θεσ.

Κλειστό «Μ. Παρασκευόπουλος», 16.00: Φοίνικας Αλεξανδρούπολης-Α.Ο. Σκοπέλου

Δ.Α.Κ. Ευόσμου, 16.00: Αίας Ευόσμου-Ανδροσθένης Θάσου

Κυριακή 2/11

Κλειστό «Μ. Τσικίνας», 19.00 : Χ.Α.Ν.Θ.-Α.Σ. Μακεδόνες