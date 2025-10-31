Στην Αλεξανδρούπολη οι γυναίκες της Σκοπέλου

Για την 3η αγωνιστική της Α2 Γυναικών (Β’ Ζώνη) ο Α.Ο. Σκοπέλου μετά την πρώτη του νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα, φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη από τον Φοίνικα αύριο Σάββατο (1/11) στις 16.00, με τη γηπεδούχο ομάδα να επιζητά το 3Χ3 και τη φιλοξενούμενη να τη φτάσει στη βαθμολογία.
Το πρόγραμμα (3η)
Σάββατο 1/11
Ε.Α.Κ. Λάρισας, 18.00: Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός-Νίκη Αλεξανδρούπολης
Κλειστό «Γ. Βαϊράμης», 17.00: Ιωνικός Ιωνίας Θεσ.-Ηρακλής Θεσ.
Κλειστό «Μ. Παρασκευόπουλος», 16.00: Φοίνικας Αλεξανδρούπολης-Α.Ο. Σκοπέλου
Δ.Α.Κ. Ευόσμου, 16.00: Αίας Ευόσμου-Ανδροσθένης Θάσου
Κυριακή 2/11
Κλειστό «Μ. Τσικίνας», 19.00: Χ.Α.Ν.Θ.-Α.Σ. Μακεδόνες
Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων, 18.00: Π.Α.Σ. Γιάννινα-Ε.Α. Λαρίσης
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.