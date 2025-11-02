Στην έδρα του Παναθλητικού η Ανόρθωση Βόλου-Τελευταίο παιχνίδι για Μπαντόμα (livestream)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αναζητώντας το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στη φετινή Α1 Εθνική

Δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης ακόμη οι παίκτριες της ομάδας μπάσκετ της Ανόρθωσης Βόλου στην Α1 Εθνική Γυναικών, ωστόσο ευελπιστούν να το πετύχουν αυτό σήμερα στην έδρα του Παναθλητικού Συκεών, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με την αναμέτρηση ν’ αρχίζει στις 13:00.

Αυτή η αναμέτρηση να είναι και η τελευταία για την Αμερικανίδα σέντερ Σάρα Μπαντόμα, που δεν βοήθησε καθόλου το βολιώτικο σύνολο έως τώρα, και αποφασίστηκε η αντικατάστασή της. Ήδη έχει βρεθεί και η παίκτρια που θα πάρει τη θέση της στο ρόστερ που διαχειρίζονται οι Σπύρος Στρατίκης και Θοδωρής Ίλτσογλου, που αναμένεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα στον Βόλο.

Η σημερινή αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

To σημερινό πρόγραμμα (Κυριακή 2/11)

13.30 Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα – Αμύντας Α

Τα χθεσινά αποτελέσματα:

Πρωτέας Βούλας – ΕΣΚΔ Ιωνία 85-80

Αθηναϊκός – Πανσερραϊκός 78-54

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 9 385-294 91

2) Παναθηναϊκός 8 357-275 82

3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 8 356-341 15

4) Πανσερραϊκός 8 336-333 3

5) Ολυμπιακός 7 348-284 64

6) Πρωτέας Βούλας 7 371-386 -15

7) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27

8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48

9) Παναθλητικός 4 213-233 -20

10) Αμύντας 4 230-308 -78

11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67

*ΠΑΣ Γιάννινα, Αμύντας, Παναθλητικός και Ανόρθωση Βόλου έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)

Αθηναϊκός-Παναθλητικός

Πανσερραϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα

Αμύντας-Πρωτέας Βούλας

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-Ανόρθωση Βόλου

Ρεπό: ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας