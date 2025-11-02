Στο μείον ένα από την κορυφή η Νίκη στην Elite League

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Δόξα Λευκάδας έκανε δύο μεγάλες νίκες την περασμένη Πέμπτη (30/10) και την Κυριακή (2/11) επί του Βίκου Ιωαννίνων και του Πρωτέα Βούλας και τους έφτασε στη βαθμολογία της Elite League, ισοβαθμώντας στην πρώτη θέση μαζί τους με 5-1. Την ευκαιρία για 5η νίκη έχει τη Δευτέρα (3/11) στο τελευταίο χρονικά ματς της 6ης αγωνιστικής η Ν.Ε. Μεγαρίδος, που υποδέχεται την ΑΓΕ Χαλκίδος.

Έναν βαθμό πίσω από την κορυφή βρίσκεται η Νίκη μετά τις δύο σερί επιτυχίες με Αιγάλεω και Παπάγου και με ρεκόρ 4-2, όσο έχουν Α.Ε. Ψυχικού και Κόροιβος Αμαλιάδας.

Αποτελέσματα (6η)

Σάββατο 1/11

Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66

Δάφνη-Α.Ο. Τρίκαλα 94-68

Πανερυθραϊκός-Λαύριο 81-84

Κυριακή 2/11

Νίκη Βόλου-Παπάγου 82-78

Ψυχικό-Βίκος Ιωαννίνων 57-62

Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Βούλας 76-65

Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω 94-64

Δευτέρα 3/11

18:30 Ν.Ε. Μεγαρίδος-ΑΓΕ Χαλκίδας (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Βαθμολογία: Δόξα Λευκάδας 11, Βίκος Ιωαννίνων 11, Πρωτέας Βούλας 11, Α.Ε. Ψυχικού 10, Κόροιβος Αμαλιάδας 10, Νίκη Βόλου 10, Ν.Ε. Μεγαρίδας 9, Πανερυθραϊκός 9, Παπάγου 9, Μαχητές Πειραματικό 9, Δάφνη 8, Λαύριο 8, ΑΓΕ Χαλκίδας 7, Σοφάδες 7, Αιγάλεω 6, Α.Ο. Τρίκαλα 6