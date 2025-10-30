Συγχαίρει παίκτες-προπονητές και ευχαριστεί Αιγάλεω και αστυνομία η Νίκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συγχαίρει τους παίκτες της και το προπονητικό τιμ και ευχαριστεί Αιγάλεω για τη φιλοξενία και την αστυνομία για την τήρηση των μέτρων τάξης η μπασκετική Νίκη.

Αναλυτικά: «Η Δ.Ε. Καλαθοσφαίρισης της Νίκης Βόλου συγχαίρει τους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας για την απόδοσή τους στον νικηφόρο αγώνα με το Αιγάλεω.

Παράλληλα, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη διοίκηση και την ομάδα του Αιγάλεω για την άψογη φιλοξενία, την οποία και θα ανταποδώσουμε στον αγώνα του δεύτερου γύρου.

Επίσης, η Δ.Ε. Καλαθοσφαίρισης ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Αστυνομία, τους υπεύθυνους των μέτρων τάξης, καθώς και τον Διοικητή του Α.Τ. Αιγάλεω για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα».