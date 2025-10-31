Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Πανιωνίου Νέας Ιωνίας

Πατέρας ενός ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας του Πανιωνίου Νέας Ιωνίας ήταν ο 54χρονος Αλέξανδρος Καραπαναγιώτης, που έφυγε από τη ζωή, και τους κυανέρυθρους να εκδίδουν συλλυπητήρια ανακοίνωση: «Σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο, η τεχνική ηγεσία και το ποδοσφαιρικό τμήμα εκφράζουν την οδύνη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αλέξανδρου Καραπαναγιώτου για τον απώλεια του 54χρονου πατέρα που «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς.

Από την πλευρά μας θα βρισκόμαστε πάντα κοντά στο παιδί του, καθώς είναι αθλητής της Ακαδημίας του συλλόγου μας».

