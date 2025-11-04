Συνελήφθη 19χρονος για την οπαδική δολοφονία στη Χαλκίδα, που εμπλέκεται και στην υπόθεση Λυγγερίδη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στα χέρια της αστυνομίας για τη δολοφονία του νεαρού στη Χαλκίδα βρίσκεται ένας 19χρονος, ο οποίος είχε εμπλακεί και στην υπόθεση Λυγγερίδη.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 19χρονου οργανωμένου οπαδού του Ολυμπιακού για το αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκίδα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου φίλου της ΑΕΚ από χτύπημα με μαχαίρι.

Το άτομο που συνελήφθη φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.