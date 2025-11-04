Συνελήφθη 19χρονος για την οπαδική δολοφονία στη Χαλκίδα, που εμπλέκεται και στην υπόθεση Λυγγερίδη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε
Στα χέρια της αστυνομίας για τη δολοφονία του νεαρού στη Χαλκίδα βρίσκεται ένας 19χρονος, ο οποίος είχε εμπλακεί και στην υπόθεση Λυγγερίδη.
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 19χρονου οργανωμένου οπαδού του Ολυμπιακού για το αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκίδα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου φίλου της ΑΕΚ από χτύπημα με μαχαίρι.

Το άτομο που συνελήφθη φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.

Συνολικά, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν. Από τις πολυάριθμες προσαγωγές, τρία άτομα συνελήφθησαν, ενώ αναζητείται ακόμη ένας εμπλεκόμενος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο επεισόδιο συμμετείχαν οκτώ άτομα, μαζί με τον νεαρό που έχασε τη ζωή του.
Παρά το γεγονός ότι η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον χαρακτήρα του επεισοδίου, οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για οπαδική σύγκρουση μεταξύ φίλων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.
πηγή: gazzetta.gr
Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ