Τα 3-0 μεταξύ ΝΠΣ Βόλος και Πανσερραϊκού που ο Σούντγκρεν κατήγγειλε ότι «στήθηκαν»-Δείτε τα βίντεο

“Σοκ” στη Super League προκαλούν οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν, σχετικά με το περσινό φινάλε του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε podcast στη χώρα του, ο Σουηδος αμυντικός έκανε ξεκάθαρες αναφορές σε στημένους αγώνες στα playouts, μιλώντας για τα παιχνίδια του Βόλου (σ.σ ομάδα στην οποία αγωνίστηκε) με τον Πανσερραϊκό.

“Τους δώσαμε τρεις βαθμούς, μας έδωσαν τρεις βαθμούς και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Έληξε 3-0 για αυτούς και 3-0 για εμάς. Όσοι ήταν από κάτω στη βαθμολογία, φυσικά, δεν χάρηκαν καθόλου” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα ματς του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, για τα playouts της σεζόν 2024/2025.

Το πρώτο παιχνίδι διεξήχθη για την 5η αγωνιστική των playouts στο “Πανθεσσαλικό” στις 28 Απριλίου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέναλτι και το τελικό σκορ ήταν το 3-0.

Το δεύτερο έγινε μία εβδομάδα αργότερα στις Σέρρες για την 6η στροφή του “μίνι” πρωταθλήματος, με τους φιλοξενούμενους να μένουν με ποδοσφαιριστή λιγότερο στα μισά του πρώτου μέρους και το αποτέλεσμα να είναι στο φινάλε το 3-0.

Θυμίζουμε ότι η Athens Kalllithea ήταν η ομάδα που ακολούθησε την ουραγό Λαμία στη Super League 2.