Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ΝΠΣ Βόλος-Βόλος 2004 3-0 (video)

O ΝΠΣ Βόλος επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο πρώτο ιστορικό βολιώτικο ντέρμπι με τον Α.Σ. Βόλος 2004 και νίκησε στο Βασδέκειο με 3-0 στην 6η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών. Δείτε το βίντεο με τα στιγμιότυπα του αγώνα, που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2.