Τελικός Κυπέλλου ΕΣΠΕΚΕΛ γυναικών ΑΕΛ-Γ.Σ. Αλμυρού στις 20.00

Για δεύτερη σερί χρονιά η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Γ.Σ. Αλμυρού διεκδικεί τον τίτλο της Κυπελλούχου ΕΣΠΕΚΕΛ αντιμετωπίζοντας σήμερα Σάββατο (1/11) στον τελικό την ΑΕΛ στο κλειστό της Νεάπολης Λάρισας.
Το ματς αρχίζει στις 20.00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του volleynewsthessalias youtube.
