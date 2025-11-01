Τελικός Κυπέλλου ΕΣΠΕΚΕΛ γυναικών ΑΕΛ-Γ.Σ. Αλμυρού στις 20.00

Η ομάδα του Γ.Σ. Αλμυρού
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Για δεύτερη σερί χρονιά η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Γ.Σ. Αλμυρού διεκδικεί τον τίτλο της Κυπελλούχου ΕΣΠΕΚΕΛ αντιμετωπίζοντας σήμερα Σάββατο (1/11) στον τελικό την ΑΕΛ στο κλειστό της Νεάπολης Λάρισας.

Το ματς αρχίζει στις 20.00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του volleynewsthessalias youtube.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ