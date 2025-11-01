Τελικός Κυπέλλου ΕΣΠΕΚΕΛ γυναικών ΑΕΛ-Γ.Σ. Αλμυρού στις 20.00

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για δεύτερη σερί χρονιά η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Γ.Σ. Αλμυρού διεκδικεί τον τίτλο της Κυπελλούχου ΕΣΠΕΚΕΛ αντιμετωπίζοντας σήμερα Σάββατο (1/11) στον τελικό την ΑΕΛ στο κλειστό της Νεάπολης Λάρισας.

Το ματς αρχίζει στις 20.00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του volleynewsthessalias youtube.