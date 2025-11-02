Τέλος ο Σπανός από τον Ηρακλή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΟΤ Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας αποφάσισε να απολύσει τον προπονητή Δημήτρη Σπανό και περίπου 45 λεπτά μετά η θεσσαλονικιώτη ΠΑΕ εξέδωσε την ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναλυτικά: «Μετά και το σημερινό ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κ. Δημήτρη Σπανό.

Η αιτία είναι ότι στα δύσκολα παιχνίδια που είχε η ομάδα μας με τον ΠΑΟΚ Β’, στο οποίο η ομάδα μας κέρδισε συμπτωματικά, καθώς, επίσης και στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου και στον σημερινό με την Αναγέννηση Καρδίτσας έδειξε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δε μπορεί να μας βοηθήσει.

Τον ευχαριστούμε».