Τέσσερις αθλητές του Αθλοτέχνη Βόλου στην Ταϊλάνδη για το Παγκόσμιο Ju Jitsu

Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης θα ταξιδέψουν τέσσερις αθλητές του Αθλοτέχνη Βόλου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ju Jitsu, που θα διεξαχθεί από σήμερα 1η έως τις 15 Νοεμβρίου.

Αυτοί είναι οι:

Αντώνης Βογιαντζής (κατηγορία Masters -77κ.)
Δημήτριος Τζαρτζάνης (κατηγορία -21 -77κ.)
Παναγιώτα Ιφιγένεια Βασιλειάδη (κατηγορία -21 -70κ.)
Αχιλλέας Καλυβιώτης (κατηγορία -16 -62κ.)

Την αποστολή θα συνοδεύσει η προπονήτρια του συλλόγου Φωτεινή Καραουλάνη, η οποία θα λάβει μέρος και η ίδια στην κατηγορία Masters, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΑΠΣ Αθλοτέχνη Βόλου εξέφρασαν την υπερηφάνειά τους για τη συμμετοχή των αθλητών και ευχήθηκαν σε όλους καλή επιτυχία στους αγώνες και τιμητική διάκριση για τα ελληνικά χρώματα.

