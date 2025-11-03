Θέλει άγαλμα του Τ. Συνετόπουλου στο ΕΑΚ ο Σ. Τζήμας: «Να δούμε ποιος θα κάνει τα περισσότερα αγάλματα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τη δημιουργία και τοποθέτηση αγάλματος του αείμνηστου Τάκη Συνετόπουλου, του κορυφαίου Βολιώτη ποδοσφαιριστή που τίμησε όσο λίγοι τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου σκοπεύει να προωθήσει με δωρεά ο Σάκης Τζήμας.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βόλου επιθυμεί η πρωτοβουλία αυτή να συνδυαστεί με τις εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο ΕΑΚ «Τάκης Συνετόπουλος», προωθώντας πρόταση δωρεάς για την τοποθέτηση του αγάλματος στο σημείο-σύμβολο του βολιώτικου αθλητισμού.

«Το άγαλμα θα έχει φόντο το Μαρακανά, θυμίζοντας τη θρυλική εμφάνιση του Συνετόπουλου στο φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με τη Βραζιλία του Πελέ, που έληξε 0-0 και ήταν μια από τις πιο ιστορικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου», τόνισε ο κ. Τζήμας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να μένει στην αφάνεια για το χατίρι κάποιων, ούτε φυσικά να απαξιώνονται ιστορικές έδρες όπως το ΕΑΚ και ο Ολυμπιακός Βόλου. Τέτοιες ιστορίες δύσκολα γράφονται ξανά, ειδικά σε εποχές αγνές, που όλα ήταν καθαρά».

Κλείνοντας, με χιούμορ πρόσθεσε: «Θα μαχόμαστε να δούμε ποιος θα κάνει τα περισσότερα αγάλματα στην πόλη».

Η τελευταία αναφορά πιθανόν έχει να κάνει με την τοποθέτηση του αγάλματος του Ιάσονα στην παραλία του Βόλου, το οποίο εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.