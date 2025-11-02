Θέλουν τη νίκη οι Γυναίκες του Ολυμπιακού Βόλου απέναντι στον Ηρακλή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στις 13:00 στο Κλειστό του ΕΑΚ

Μετά την πρώτη της νίκη στη φετινή Α2 Εθνική Γυναικών επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς εκτός έδρας, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού Βόλου θέλει σήμερα Κυριακή 02/11 να διεκδικήσει και το πρώτο εντός έδρας θετικό αποτέλεσμα, με αντίπαλο την ομάδα του Ηρακλή, στις 13:00 και στο Κλειστό του ΕΑΚ.

Οι παίκτριες του Κώστα Δέρβου απέκτησαν και την καλή ψυχολογία που αναζητούσαν μετά την επικράτηση της περασμένης Κυριακής, και με αυτή ως πλεονέκτημα ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν σήμερα τις Θεσσαλονικιές, ποντάροντας βέβαια και στις δυνατότητές τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13.00 Ασπίς 2001-Πιερικός Αρχέλαος

13.00 Ολυμπιακός Βόλου-Ηρακλής

15.00 Άρης-Πάνθηρες Καβάλας

13.00 Νεάπολη-Απόλλων Καλαμαριάς

14.30 ΜΕΝΤ-Πανόραμα

Η βαθμολογία

1) Άρης 8 323-193 130

2) ΑΣ Πανόραμα 7 277-173 104

3) Πάνθηρες Καβάλας 6 239-130 109

4) Πιερικός Αρχέλαος 6 222-233 -11

5) Απόλλων Καλαμαριάς 5 207-257 -50

6) ΜΕΝΤ 4 157-83 74

7) Ολυμπιακός Βόλου 4 139-198 -59

8) ΠΚ Νεάπολης 3 111-189 -78

9) Ηρακλής 3 138-275 -137

10) Ασπίδα Ξάνθης 2 89-171 -82