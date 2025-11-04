Θωμαΐδης: «O ασυγκράτητος Μπέος πού κρύφτηκε; Άνοιξε η γη και τον κατάπιε;»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η τοποθέτηση του γνωστού δημοσιογράφου για την υπόθεση Σούντγκρεν

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Θωμαΐδη στην εκπομπή «ΔΙΚΗ στον ΣΚΑΪ» για την υπόθεση Σούντγκρεν αφορά και στη στάση του Γιώργου Μαυρωτά, που είναι Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, και του Αχιλλέα Μπέου, που δεν έχει σχολιάσει δημόσια, τη στιγμή που η ομάδα του θίγεται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κυριάκος Θωμαΐδης (απόδοση: magnesiasports): «Η ανακοίνωση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. είναι τραγέλαφος για έναν λόγο. Καταλήγει ότι ο αθλητικός εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί. Αθλητικοί εισαγγελείς υπάρχουν στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Για την ποινική διερεύνηση αρμόδιοι είναι οι κατά τόπους εισαγγελείς, ο εισαγγελέας Βόλου και ο εισαγγελέας Σερρών. Άρα, ενημερώθηκε κάποιος αναρμόδιος.

Εδώ δεν έγινε η δουλειά σωστά από τον Μάιο που είχε στα χέρια του τα στοιχεία ο κ. Μαυρωτάς. Αρκούσε μία εισαγγελική εντολή, για να υπάρξουν οι περίφημες επισυνδέσεις, η παρακολούθηση δηλαδή, που επικαλέστηκε ο κ. Μαυρωτάς. Επίσης, θα μπορούσαν να είχαν ήδη αναλυθεί τα στοιχεία με τον τρόπο που διατύπωσε ο κ. Μαυρωτάς στη δημόσια παρέμβασή του κα να μη φτάναμε να τελειώσει το πρωτάθλημα και να έχουμε ενδεχόμενη αλλοίωσή του και να τρέχουμε και να μη φτάνουμε.

Η υπόθεση Σούντγκρεν δεν εκπλήσσει τους υποψιασμένους. Δεν βλέπω τον λαλίστατο δήμαρχο Βόλου να παρεμβαίνει επί των καταγγελιών Σούντγκρεν, ο οποίος μίλησε υπό τις συνθήκες ασφάλειας της χώρας του.

Εδώ όμως υπάρχουν οι εκθέσεις των στοιχηματικών εταιρειών που δείχνουν υπέρογκο και παράλογο στοιχηματισμό. Το ερώτημα είναι αν αυτά θα έπρεπε να έχουν διερευνηθεί από τον Μάιο. Δεν κινήθηκε ούτε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας.

Ό,τι έχει γίνει είναι για στοιχηματισμό, αλλά και για να διασφαλιστεί το αποτέλεσμα, για να μην πέσουν οι δύο ομάδες. Δεν δόθηκε εντολή για παρακολουθήσεις, δεν άνοιξαν στοιχηματικοί λογαριασμοί.

Ήρθαν δυο 3-0 μέσα σε δέκα μέρες. Ένας παίκτης παίρνει δύο κίτρινες μέσα σε τρία λεπτά. Το λιγότερο το διερευνάς. Δεν λέμε ότι όντως στήθηκαν τα παιχνίδια.

Τα μάτια και τ’ αυτιά κάποιου δεν είναι αποδεικτικά στοιχεία; Πρέπει να πιαστεί κάποιος με τα λεφτά στο χέρι ή με το κουπόνι στο χέρι;

Διαπιστώνουμε την ολιγωρία της πολιτείας. Ο κ. Μαυρωτάς, που είναι πρόεδρος της Ε.Π.ΑΘΛ.Α, είναι έκθετος. Ενώ είχε τα στοιχεία από τον Μάιο στα χέρια του, δεν φρόντισε να τα αξιοποιήσει, είτε ενημερώνοντας τους κατά τόπους εισαγγελείς, είτε ενημερώνοντας τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, που έχει το πειθαρχικό κομμάτι.

Διακρίνω μία συστολή εκ μέρους του κ. Μπέου. Αυτός είναι ασυγκράτητος. Κρυμμένος είναι. Πού κρύφτηκε; Δεν θα ‘πρεπε να βγει και να πει την άποψή, ενώ θίγεται η ομάδα του;

Τον έψαχναν οι συνάδελφοι και κανείς δεν τον έβρισκε. Λες και άνοιξε η γη και τον κατάπιε; Γι’ άλλα κι άλλα ξέρει να λέει».