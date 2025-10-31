Τι είπε ο Μπέος για το ποδόσφαιρο, τον Ολυμπιακό Βόλου, τη φυλακή (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την περίοδο που τέθηκε σε αργία από τα καθήκοντα του δημάρχου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μίλησε ο Αχιλλέας Μπέος που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (30/10).

«Με έθεσε σε αργία χωρίς να έχω δικαστεί. Αυτά είναι τα σκάνδαλα, αυτοί είναι οι φασίστες. Όχι εγώ που λένε… Χωρίς να έχω δικαστεί από τον φυσικό μου δικαστή, πήγα φυλακή και με απαλλάξανε με έναν νόμο που πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέντε η ώρα το πρωί ξημερώματα στο υπουργείο Παιδείας κι όχι στο υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά φωνή λαού, οργή Θεού. Ο κόσμος κι ο λαός μου έδωσε το δικαίωμα να δείξω πραγματικά ποιος είμαι με έργα κι όχι με λόγια, δεν θα τον προδώσω και θα συνεχίσω να υπηρετώ τον τόπο μου…την πόλη μου», είπε αρχικά και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Μου στέρησαν τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Είναι ντροπή για τη Δικαιοσύνη».

Αναφορικά με την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, ο Αχιλλέας Μπέος είπε ότι ουσιαστικά πλήρωσε την «κόντρα» που υπήρχε εκείνη την εποχή μεταξύ δύο μεγάλων παραγόντων, του Νικόλα Πατέρα και του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Για την ενασχόλησή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο ανέφερε αρχικά ότι πήγε στον Ηρακλή για να βοηθήσει τον Αντώνη Ρέμο. «Στήσαμε την ομάδα σε μια εβδομάδα. Αυτός που με έκανε να ασχοληθώ ήταν ο Κωνσταντίνος Τσολακάκης», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Ο Πανιώνιος τότε ήταν πτωχευμένος. Ήρθαν 10-15 φίλαθλοι να με πείσουν μου είπαν “σώσε μας…”. Κι έτσι πήρα την απόφαση να βοηθήσω… Έγινε πολύ ανταγωνιστικός και στη συνέχεια με τον Λευτέρη Πανταζή τον πούλησα στον Κώστα Τσακίρη. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, τρελαίνομαι… Και γι’ αυτό έχω επιτυχίες. Στη συνέχεια πήγα στον Βόλο, τη γενέτειρα μου. Είχα ξεκουραστεί έναν χρόνο και ανέλαβα τον Ολυμπιακό Βόλου που ήταν καταχρεωμένος. Τότε έγινε η μεγαλύτερη αδικία σε άνθρωπο. Αυτοί που με έστειλαν φυλακή πρέπει να ντρέπονται…».