Τιμή για τον Στέργιο Ψιάνο στην Κοζάνη

Πριν τη σέντρα του Κοζάνη-Σαρακηνός, οι γηπεδούχοι τίμησαν τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων Στέργιο Ψιάνο, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην ομάδα της πόλης.

Όπως αναφέρει ο Σαρακηνός: “Ευχαριστούμε την Κοζάνη για τη ζεστή κίνηση και την άψογη φιλοξενία. Ο Στέργιος παραμένει υπόδειγμα ήθους και χαμηλών τόνων μέσα και έξω από το γήπεδο”.