Την Κυριακή 9/11 το ματς Νίκη-Μακεδονικός

Στις 15.00 στο Π. Μαγουλάς
Την Κυριακή 9/11 θα υποδεχθεί η Νίκη στο Π. Μαγουλάς τον Μακεδονικό στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ, που είναι και η τελευταία του πρώτου γύρου.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα, που έχει ως εξής:

Α’ όμιλος (9η)

Σάββατο 8/11

ΠΟΤ Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα

Καυτανζόγλειο 14:00 Action 24

Αστέρας Τρίπολης Β’-Kαβάλα

«Θ. Κολοκοτρώνης 14:00 Athletico.gr

Κυριακή 9/11

Καμπανιακός-ΠΑΟΚ Β’

Χαλάστρας 13:00 sportal.gr

Νίκη Βόλου-Μακεδονικός

«Π. Μαγουλάς» 15:00 sportal.gr

Νέστος Χρυσούπολης-Αναγέννηση Καρδίτσας

ΔΑΚ Χρυσούπολης 15:00 sportal.gr

B’ όμιλος (9η)

Σάββατο 8/11

Χανιά-Πανιώνιος

Περιβολίων 15:00 sportal.gr

Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β’

Ψαχνών 15:00 sportal.gr

Κυριακή 9/11

Καλαμάτα-Ελλάς Σύρου

Παραλίας 14:00 Action 24

Παναργειακός-Μαρκό

ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ 15:00 sportal.gr

Δευτέρα 10/11

Ηλιούπολη-Καλλιθέα

Ψαχνών 15:00 sportal.gr

