Την Κυριακή 9/11 το ματς Νίκη-Μακεδονικός

Την Κυριακή 9/11 θα υποδεχθεί η Νίκη στο Π. Μαγουλάς τον Μακεδονικό στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ, που είναι και η τελευταία του πρώτου γύρου.
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα, που έχει ως εξής:
Α’ όμιλος (9η)
Σάββατο 8/11
ΠΟΤ Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα
Καυτανζόγλειο 14:00 Action 24
Αστέρας Τρίπολης Β’-Kαβάλα
«Θ. Κολοκοτρώνης 14:00 Athletico.gr
Κυριακή 9/11
Καμπανιακός-ΠΑΟΚ Β’
Χαλάστρας 13:00 sportal.gr
Νίκη Βόλου-Μακεδονικός
«Π. Μαγουλάς» 15:00 sportal.gr
Νέστος Χρυσούπολης-Αναγέννηση Καρδίτσας
ΔΑΚ Χρυσούπολης 15:00 sportal.gr
B’ όμιλος (9η)
Σάββατο 8/11
Χανιά-Πανιώνιος
Περιβολίων 15:00 sportal.gr
Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β’
Ψαχνών 15:00 sportal.gr
Κυριακή 9/11
Καλαμάτα-Ελλάς Σύρου
Παραλίας 14:00 Action 24
Παναργειακός-Μαρκό
ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ 15:00 sportal.gr
Δευτέρα 10/11
Ηλιούπολη-Καλλιθέα
Ψαχνών 15:00 sportal.gr