Το φωτορεπορτάζ του ματς ΝΠΣ Βόλος-Βόλος 2004

Μέσα από τον φακό του magnesiasports
Μία νίκη στα χαρτιά είχε ο ΝΠΣ Βόλος μέχρι το χθεσινό (1/11) παιχνίδι με τον Α.Σ. Βόλος 2004 στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής, αλλά με το υπέρ του 3-0 πήρε και το πρώτο τρίποντο στο γήπεδο, φτάνοντας μαζί με τρεις ισοπαλίες που έχει καταγράψει με Παναθηναϊκό, Αγία Παρασκευή και ΟΦΗ τους εννιά πόντους.

Δείτε το φωτορεπορτάζ του πρώτου ιστορικά βολιώτικου ντέρμπι μέσα από τον φακό του magnesiasports:

