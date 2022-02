Το κορυφαίο γκολ της Νίκης Βόλου στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος

8 Shares Share Tweet

Το γκολ του Λούκας Γκαρσία στην Κατερίνη με αντίπαλο τον Πιερικό, ήταν αυτό που ανέδειξαν ως το κορυφαίο του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, οι φίλοι της Νίκης Βόλου σε σχετική ψηφοφορία που έγινε τις τελευταίες στο διαδίκτυο. Το γκολ του Αργεντίνου της Νίκης έλαβε 200 ψήφους και συγκέντρωσε το 49,02% των συνολικών ψήφων, ενώ δεύτερο κατετάγη το τέρμα του Σταύρου Τσουκαλά στο ματς με τον Ολυμπιακό Βόλου, αλλά με 66 μόλις ψήφους. Τρίτο ανέδειξαν το τέρμα που πέτυχε ο Γιώργος Τζοβάρας κόντρα στο ΝΠΣ Βέροια στο Πανθεσσαλικό, ενώ ακολούθησαν το γκολ του Πασχάλη Κάσσου με τον ΑΟ Τρίκαλα και του Ανδρέα Βλαχομήτρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου στα κοινωνικά δίκτυα, σχετικά με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναφέρει τα εξής:

«Η γκολάρα του Λούκας Γκαρσία στην Κατερίνη, απέναντι στον Πιερικό είναι το κορυφαίο «κυανόλευκο» γκολ του πρώτου γύρου του τρέχοντος πρωταθλήματος, σύμφωνα με την προτίμηση των φιλάθλων μας»!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

1. Λούκας Γκαρσία vs Πιερικός 49,02% (200 ψήφοι)

2. Σταύρος Τσουκαλάς vs Ολυμπιακός Βόλου 16,18% (66 ψήφοι)

3. Γιώργος Τζοβάρας vs Ν.Π.Σ Βέροια 13,48% (55 ψήφοι)

4. Πασχάλης Κάσσος vs Α.Ο. Τρίκαλα 11,52% (47 ψήφοι)

5. Ανδρέας Βλαχομήτρος vs Αναγέννηση Καρδίτσας 9,8% (40 ψήφοι)