Τώρα είναι … καλό το Βοηθητικό ΕΑΚ;-Εκεί ορίστηκε το ματς Βόλος 2004-Αγ. Παρασκευή

Ο Βόλος 2004 δίνει έναν πρόωρο «τελικό» αύριο Τετάρτη (5/11, 15.00) με την Αγία Παρασκευή (διαιτητής ο Ασλανίδης της ΕΠΣ Πιερίας).

Πρόκειται για εξ αναβολής ματς της 5ης αγωνιστικής της Α’ Εθνικής Γυναικών, με την ομάδα του Δημήτρη Βλάχου να θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο, αφού δεν έχει βαθμό μέχρι τώρα και είναι απαραίτητο και για βαθμολογικούς, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους. Μάλιστα ακολουθεί το ματς με τον Αχαρναϊκό, που θα κερδηθεί στα χαρτιά.

Το παιχνίδι Βόλος 2004-Αγ. Παρασκευή ορίστηκε στο Βοηθητικό ΕΑΚ, ο αγωνιστικός χώρος του οποίου κρίθηκε ακατάλληλος και γι’ αυτό τον λόγο ο Βόλος 2004 έχασε στα χαρτιά το ματς με την Κηφισιά στις 28/9.

Έναν μήνα και μία βδομάδα μετά φαίνεται ότι τώρα το Βοηθητικό ΕΑΚ είναι … καλό και η διοργανώτρια αρχή όρισε εκεί την αναμέτρηση και αύριο θα φανεί αν θα ξαναδημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα.

Ο Βόλος 2004 ζήτησε τα αδειοδοτημένα γήπεδα της Νεάπολης, όπου γίνεται επισπορά, του Αλμυρού (λόγω τοποθέτησης ταρτάν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί), και το Βασδέκειο, όπου παίζουν οι Μικτές ΕΠΣΘ.

Στα αγωνιστικά απούσες θα είναι οι Ιωάννα Γκότση και η Έφη Κόντου.

Βαθμολογία

1.ΠΑΟΚ (31-0) 18

2.AEK (24-3) 18

3.Αστέρας Τρίπολης (14-4) 15

4.ΟΦΗ (14-6) 13

5.Παναθηναϊκός (12-8) 13

6.Κηφισιά (9-5) 10

7.ΑΟ ΡΕΑ (15-9) 9

8.ΝΠΣ Βόλος (13-9) 9

9.Αγία Παρασκευή (6-5) 7

10.Οδυσσέας Μοσχάτου (9-13) 7

11.ΑΣ Βόλος 2004 (1-19) 0

13.ΑΟ Τρίκαλα 2011 (1-21) 0

13.Νέες Ατρομήτου (1-31) 0

14.ΑΟ Αχαρναϊκός (0-16) 0

*Εκκρεμεί ο εξ αναβολής αγώνας ΑΣ Βόλος 2004-Αγία Παρασκευή (Τετάρτη 5/11).

**Ο Αχαρναϊκός αποχώρησε από το πρωτάθλημα.