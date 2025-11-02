Τρία τα κυριακάτικα ματς στη Σούπερ Λιγκ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τρία παιχνίδια περιλαμβάνει η δεύτερη δόση της 9ης αγωνιστικής της Super League σήμερα Κυριακή (2/11), με την αρχή να γίνεται στην Λάρισα εκεί όπου η ΑΕΛ υποδέχεται τον Λεβαδειακό (17:30).

Οι «βυσσινί» θέλουν μετά την πρώτη τους νίκη επί του Πανσερραϊκού εκτός έδρας να πάρουν και το πρώτο τρίποντο στην έδρα τους. Στα αγωνιστικά οι δύο προπονητές δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Στη συνέχεια αγωνίζονται οι δύο «δικέφαλοι». Αρχικά ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (19:30), με τους φιλοξενούμενους να επιδιώκουν το τρίποντο, που θα τους επαναφέρει μόνους πρώτους. Οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν στην διάθεση τους Λύρατζη, Ντε Μάρκο, Λιάσο, Ρούμιαντσεβ, Νούνελι και Καρέλη, ενώ ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Καμαρά και Λόβρεν.

Η κυριακάτικη δράση τελειώνει στην Αγιά Σοφιά με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό (21:00). Οι γηπεδούχοι μετά το ηχηρό καμπανάκι με τον Ολυμπιακό και την Ηλιούπολη επιβάλλεται να πάρουν το τρίποντο απέναντι στους ανεβασμένους Αγρινιώτες.

Η «Ένωση» θα έχει σημαντικές απουσίες, καθώς στα πιτς για διαφορετικούς λόγους βρίσκονται οι Ελίασον, Γιόβιτς, Ζίνι, Μάνταλος, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Μουκουντί. Από την άλλη ο Παναιτωλικός, που με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του μοιάζει αναγεννημένος με δύο νίκες και μία ισοπαλία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, θέλει να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο… τραύμα στην ήδη πληγωμένη ΑΕΚ.

Το σημερινό πρόγραμμα

Κυριακή 2/11

17:30 ΑΕΛ-Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

Διαιτητής: Κατοίκος

19:30 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (Novasport Prime)

Διαιτητής: Τζήλος

21:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1)

Διαιτητής: Παπαδόπουλος Ι.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 22, ΠΑΟΚ 20, ΑΕΚ 16, ΝΠΣ Βόλος 15, Λεβαδειακός 12, Παναθηναϊκός 12, Κηφισιά 12, Άρης 12, Ατρόμητος 9, Παναιτωλικός 8, ΑΕΛ 7, Πανσερραϊκός 5, ΟΦΗ 3, Αστέρας Τρίπολης 3.

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

**Από τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί λόγω οφειλών.