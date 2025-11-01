Τρίποντα για Ολυμπιακό και Κηφισιά (βαθμολογία)

Πέραν της μεγάλης νίκης του ΝΠΣ Βόλος το Σάββατο (1/11) στην πρώτη δόση της 9ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ τρίποντα πήραν και οι Ολυμπιακός και Κηφισιά.

Σάββατο 1/11

ΝΠΣ Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0

(23’ Λάμπρου)

Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2

(80’ Τσαντήλας-52’ Παντελίδης, 57’ Αντόνισε)

Ολυμπιακός-Άρης 2-1

(49’ Ποντένσε, 60’ Ταρέμι-74’ πεν. Μορόν)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 71′ Μάντσα (Ολυμπιακός)

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 22, ΠΑΟΚ 20, ΑΕΚ 16, ΝΠΣ Βόλος 15, Λεβαδειακός 12, Παναθηναϊκός 12, Κηφισιά 12, Άρης 12, Ατρόμητος 9, Παναιτωλικός 8, ΑΕΛ 7, Πανσερραϊκός 5, ΟΦΗ 3, Αστέρας Τρίπολης 3.

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

**Από τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί λόγω οφειλών.

Κυριακή 2/11

17:30 ΑΕΛ-Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

Διαιτητής: Κατοίκος

19:30 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (Novasport Prime)

Διαιτητής: Τζήλος

21:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1)

Διαιτητής: Παπαδόπουλος Ι.

Δευτέρα 3/11

17:00 Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ (Novasport Prime)

Διαιτητής: Πολυχρόνης

