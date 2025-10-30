Τσουμάνης στο «Magnesiasports»: «Εκτελέσαμε σωστά το πλάνο και πετύχαμε ένα σημαντικό διπλό»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μετά την επικράτηση επί του Αιγάλεω το βλέμμα της Νίκης Βόλου στο παιχνίδι με τον ΑΣ Παπάγου

Οι δύο ήττες που είχαν προηγηθεί, μετά από συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς ότι θα επηρέαζαν την ομάδα μπάσκετ Ανδρών της Νίκης Βόλου, ειδικά πριν από ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Ωστόσο, ακόμη και αν επηρεάστηκαν οι «κυανόλευκοι», αυτό δεν φάνηκε στην αναμέτρηση με το Αιγάλεω στο «Σίτι», πιάνοντας μία εξαιρετική απόδοση, βάσει πλάνου όπως επισημαίνει ο φόργουορντ της ομάδας, Ανδρέας Τσουμάνης, μιλώντας στο «Magnesiasports» για τη νίκη με 92-79, αλλά και για τη συνέχεια που φέρνει την ομάδα του Παπάγου στη Νέα Ιωνία.

«Στην αρχή το ήταν νευρικό και για τις δύο ομάδες, με εκατέρωθεν αστοχία. Αλλά εκτελέσαμε σωστά το πλάνο του προπονητή και βγάλαμε ενέργεια στο παιχνίδι μας. Παίξαμε παράλληλα πολύ καλή άμυνα και έτσι πετύχαμε να πάρουμε το «διπλό» που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Ερχόμασταν από δύο ήττες, σε παιχνίδια με αντιπάλους δύο καλές ομάδες που είναι από τα φαβορί στην κατηγορία, και θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση. Αντίδραση ενόψει και του επόμενου αγώνα, απέναντι στον ΑΣ Παπάγου, έχοντας έτσι θετικό πρόσημο» σχολίασε ο παίκτης της Νίκης Βόλου.

Η προσωπική του απόδοση ήταν παράλληλα καταλυτική. Με 4/5 βολές, 6/7 δίποντα, 0/1 τρίποντα (συνολικά 16 πόντοι) καθώς και 2 αμυντικά και 2 επιθετικά ριμπάουντ, σε 19:49 λεπτά συμμετοχής, ο Τσουμάνης ήταν ένας από τους παίκτες που έβαλαν καλές βάσεις για την επικράτηση της Νίκης. «Από την αρχή ένιωθα καλά στο παιχνίδι και προσπάθησα να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο» σχολιάζει, μένοντας όμως κατά κύριο λόγο στη συνολική προσπάθεια και όχι στην ατομική.

Τώρα, στο προσκήνιο έρχεται ο αγώνας με την ομάδα του Παπάγου εντός έδρας. «Θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε για 40 λεπτά συγκεντρωμένοι. Με τον κόσμο να γεμίζει το Κλειστό και να μας δίνει έξτρα ώθηση, θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε» είναι το σχόλιο του 24χρονου φόργουρντ.

Τέλος, ο ίδιος νιώθει πολύ καλά όντας μέλος της Νίκης Βόλου φέτος. «Είναι ένα οργανωμένο σωματείο το οποίο δίνει στον αθλητή όλα τα απαραίτητα για να νιώθει πολύ καλά. Υπάρχει παράλληλα εμπιστοσύνη μεταξύ όλων, προπονητών και παικτών και στόχος μου είναι μέσω της σκληρής προπόνησης να προσφέρω αυτά που πραγματικά μπορώ» ανέφερε στο τέλος ο Ανδρέας Τσουμάνης.

Χρυσόστομος Τρίμμης