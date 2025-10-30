Τζήμας: «Καλύτερα ένα διαμάντι με ελαττώματα, παρά ένα χαλίκι χωρίς κανένα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με φράση του… Κομφούκιου η νέα δήλωση του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού Βόλου

Μπορεί ο Ολυμπιακός Βόλου και ο Σάκης Τζήμας να μην απαντούν στην ανάρτηση-ανακοίνωση του Ρήγα Φεραίου, αλλά ο ισχυρός άνδρας του «ερυθρόλευκου» ποδοσφαιρικού τμήματος σε ανακοίνωση τονίζει ότι δίνει τέλος σε κάθε φιλολογική συζήτηση ή σενάριο που προέρχεται-όπως σημειώνει-από λίγα λεπτά δημοσιότητας, ενώ χρησιμοποιεί και φράση του… Κομφούκιου, περί διαμαντιού με ελαττώματα.

Η ανακοίνωση: «Καλύτερα ένα διαμάντι με ελαττώματα, παρά ένα χαλίκι χωρίς κανένα» και με τη φράση αυτή του Κομφούκιου, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βόλου, Σάκης Τζήμας, δίνει τέλος σε κάθε φιλολογική συζήτηση ή «σενάριο» που προέρχεται, όπως σημειώνει, από ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λίγα λεπτά δημοσιότητας μέσα από ανυπόστατες ανακοινώσεις και σχόλια.

Όπως τονίζει ο κ. Τζήμας: “Ο Ολυμπιακός Βόλου ξεπερνά από τον Δεκέμβριο του 2024 τις 7.680.000 προβολές σε όλα τα social media, ενώ η δική μου προσωπική απήχηση φτάνει τα 61 εκατομμύρια θεάσεις. Η ιστορία του Ολυμπιακού Βόλου κοσμεί τις μεγάλες επαρχιακές ομάδες και όσοι ψάχνουν για δημοσιότητα, κάνοντας διάφορες υποδείξεις και λέγοντας παχιά λόγια το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκτίθενται”.

Ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού μας τμήματος επισημαίνει πως από τον Δεκέμβριο του 2024 έως την άνοιξη του 2025 η ομάδα πέτυχε ό,τι φαινόταν ακατόρθωτο: “Σήμερα, ποδοσφαιριστές, προπονητές και συνεργάτες επιδιώκουν να είναι μαζί μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς, αξιοπιστίας και εξυγίανσης. Όσοι κάποτε ήθελαν τον Ολυμπιακό Βόλου “πεθαμένο” και για τους οποίους έχω αναφερθεί στο παρελθόν, ηττήθηκαν κατά κράτος”.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν την πορεία της ομάδας, σημειώνει: “Επομένως, οι προσπάθειες να κάμψουν την τρελή πορεία της ομάδας μας, χρησιμοποιώντας τα γνωστά αθέμιτα μέσα του ποδοσφαίρου και εξαγριώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους φιλάθλους μας, είναι μάταιες. Ζούμε σε μια μικρή κοινωνία. Πλέον όλοι γνωριζόμαστε και όλα μαθαίνονται και διαδίδονται εύκολα”.

Κλείνοντας, ο Σάκης Τζήμας απευθύνει κάλεσμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Βόλου: “Καλώ τον κόσμο της ιστορικής μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου να μη δίνει σημασία σε υποκινούμενες καταστάσεις. Αυτό που χτίσαμε από τον Δεκέμβρη του 2024 έως την άνοιξη του 2025, με οικονομική και αγωνιστική υγεία και με τεράστια προσφορά στους επιχειρηματίες του Βόλου, την κοινωνία και όχι μόνο, αποτελεί υπόδειγμα για όλη την Ελλάδα. Είναι αυτό που λέει τακτικά ο λαός μας σε τέτοιες καταστάσεις “όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια”. Εμείς, όλοι μαζί, θα πάμε τον Ολυμπιακό Βόλου εκεί που του αξίζει”».