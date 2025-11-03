Βίντεο-ντοκουμέντο για την απίστευτη ταλαιπωρία 2.000 φιλάθλων στο Πανθεσσαλικό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσε σχεδόν 2.000 κόσμος στο Πανθεσσαλικό, όπως ανέφερε το πρώτο το magnesiasports το περασμένο Σάββατο (1/11) στο ματς ΝΠΣ Βόλος-Παναθηναϊκός, αφού οι φίλαθλοι είχαν μπλοκαριστεί στη 2η πεζογέφυρα για σχεδόν μία ώρα και δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν μάλιστα ότι υπήρχαν μόνο δύο άτομα, για να σκανάρουν τα εισιτήρια και στο τέλος οι φίλαθλοι μπήκαν χωρίς κανέναν έλεγχο κι αφού το ματς είχε ξεκινήσει.

