Βλάχος: «Τώρα έρχονται τα ματς που πρέπει να χτυπήσει ο Βόλος 2004» (video)

«Εμείς δεν έχουμε να χάσουμε κάτι και δεν ήταν αγχωτικό το ματς. Έχουμε νεανική ομάδα. Κάποια λάθη απειρίας μας στοίχισαν. Έχουμε νεκρά διαστήματα και δεχόμαστε τα γκολ μαζεμένα μέσα σε πέντε-δέκα λεπτά. Τώρα έρχονται τα ματς που πρέπει να χτυπήσουμε τον στόχο μας, που είναι η παραμονή», σχολίασε την ήττα της ομάδας του από τον ΝΠΣ Βόλος ο προπονητής του Α.Σ. Βόλος 2004, Δημήτρης Βλάχος.

