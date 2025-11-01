Ξεχωριστή εμπειρία ο 5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου-Οι νικητές και οι νικήτριες (pics)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο 5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου ολοκληρώθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου και πλημμύρισε την παραλία του Βόλου με υπέροχους δρομείς κάθε ηλικίας, χαμόγελα και θετική ενέργεια, ενώ παράλληλα έστειλε δυνατά μηνύματα αλληλεγγύης, εν συναίσθησης και συμπερίληψης.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές τα παιδιά σε αμαξίδια της ομάδας «Τρέξε Μαζί μου», που τίμησαν τη διοργάνωση με τη συμμετοχή τους και ξεσήκωσαν την παραλία του Βόλου με τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους, αλλά και τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ τα οποία η διοργάνωση στηρίζει για δεύτερη χρονιά.

Ο αγώνας συνδιοργανώθηκε από τον Κένταυρο- Βόλου, τη Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού του Δήμου Βόλου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ΕΠΦΑ Μαγνησίας, υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας.

Πολύτιμη στήριξη πρόσφεραν η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, ο οργανισμός Λιμένος, η Τροχαία, η Λιμενική και η Δημοτική Αστυνομία Βόλου, το 3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Ν. Ιωνίας, το Ultra Pelion Trail και το τμήμα ποδηλασίας της Νίκης Βόλου. Καθοριστική και η συνεργασία του Αστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βόλου.

Ο παιδικός αγώνας, που διοργανώθηκε με τη στήριξη των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής της ΕΠΦΑ Μαγνησίας, ενθουσίασε εκατοντάδες παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα, ο οποίος δεν είχε ανταγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά σε όλα τα παιδιά δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια. Μάλιστα πολλοί από τους λιλιπούτειος δρομείς συμμετείχαν ομαδικά και με την ευγενική υποστήριξη συλλόγων της πόλης και των προπονητών τους: Βέργου Κατερίνα, Θεοχάρης Δημήτρης, Κορώνας Στέφανος-Άτλας Βόλου, Λίντζου Ματίνα-Γ.Σ. Βόλου, Βλαχάβας Απόστολος, Αθανασίου Σόνια-Νίκη Βόλου, Λίταινας Γιώργος, Μανούκα Ελένη- Α.Σ. Αργοναύτες Βόλου, Δίκαρου Κατερίνα- Α.Ο. Μαγνησίας.

Η εκκίνηση των 5 χλμ. δόθηκε στις 19:00 από τον βουλευτή Μαγνησίας κ. Χρήστο Μπουκώρο και νικητής αναδείχθηκε για άλλη μια χρονιά ο αθλητής του Γ.Σ. Τρικάλων Αλέξανδρος Παπαγιάννης με χρόνο 14:55 και στις γυναίκες η Ελένη Οικονόμου του Πελασγού Λάρισας με χρόνο 17:45.

Η εκκίνηση των 10χλμ. δόθηκε στις 20:15 από τον Αντιδήμαρχο Βόλου, κ. Απόστολο Ζαρκάδα- Βεργή, και νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλειος Μπέκας (Consistent Runners), με χρόνο 35:41, ενώ στις γυναίκες νικήτρια ήταν για άλλη μια χρονιά η Έφη Φλώρου, αθλήτρια της Νίκης Βόλου, με χρόνο 36:44.

Οι δρομείς χάρηκαν ιδιαίτερα σε μια ζεστή βραδιά τη μαγική ατμόσφαιρα που προσφέρει η νυχτερινή διαδρομή της παραλίας του Βόλου, καθώς και της παραλιακής διαδρομής προς την Aγριά για όσους συμμετείχαν στα δέκα χιλιόμετρα.

Με το τέλος των αγώνων βραβεύθηκαν οι τρεις πρώτοι-ες αθλητές-αθλήτριες ανά αγώνα. Στα 10.000 μέτρα βραβεύθηκαν οι αθλητές-τριες και ανά ηλικιακή κατηγορία. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και μπλουζάκια του αγώνα ενώ στον τερματισμό υπήρχε μπουφές με προϊόντα που προσέφεραν χορηγοί.

ΝΙΚΗΤΕΣ 5ΧΛΜ.

Αλέξανδρος Παπαγιάννης-Γ.Σ. Τρικάλων

Αλκιβιάδης Ψύχος-Γ.Σ. Τρικάλων

Νικόλαος Κλουβάτος-Γ.Σ. Τρικάλων

ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ 5ΧΛΜ

Ελένη Οικονόμου-Πελασγός Λάρισας

Μάρθα Γιαννακοπούλου

Δήμητρα Γιαταγάνα-Κένταυρος Βόλου

ΝΙΚΗΤΕΣ 10ΧΛΜ.

Βασίλειος Μπέκας -Consistent Runners

Απόστολος Τσαρδακάς-Βόλος

Αποστόλης Σαλαμούρας-ΣΔΥΒ

ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ 10ΧΛΜ.

Ευσταθία Φλώρου-Νίκη Βόλου

Γιώτα Μαστροπαναγιώτη-Νίκη Βόλου

Σμαράγδα Δαλαμαγκίδου-Κένταυρος Βόλου

10 ΧΛΜ. ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΩΣ 19 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ

Γιάννης Στύλλος -Νίκη Βόλου

Σάββας Διαμαντής-Νίκη Βόλου

Νικόλαος Καλαϊτσίδης

ΕΩΣ 19 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σοφία Παπασταματίου- Άτλας Βόλου

Βιβή Καυκούλα-Νίκη Βόλου

Ελευθερία Κατσαβριά

20-29 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ

Δημοσθένης Κουτσομπόρης-ΣΔΥΒ

Κώστας Παπαθανασίου-Τρίκαλα

Ελευθέριος Ελευθεριάδης

20-29 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ηλιάνα Κωνσταντοπούλου

Ραφαηλία Ξυλιά

Παρασκευή Πούλιου-Κένταυρος Βόλου

30-39 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ

Γιώργος Νίκου-Κένταυρος Βόλου

Παναγιώτης Κοντός -GREAT

Χρήστος Γιάννης-Κένταυρος Βόλου

30-39 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σταυρούλα Λυτρίδη

Αγγελική Δέλλα-ΣΔΥ Αγιάς

Έλλη Μουτσοπούλου-Αθλήτρια Τρέξε Μαζί μου

40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ

Δημήτρης Μανιώτης-Galatsi Runners

Χρυσοβαλάντης Σγούρας-Κένταυρος Βόλου

Αθανάσιος Μασγάνης-Δρομείς Κρανέας Ελασσόνας

40-49 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Παναγιώτα Ιακωβάκη

Θεοδώρα Κωστελίδου-Γιαννιτσά ΟΜΓ

Ελένη Σολδάτου

50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ

Βασίλης Τσιμογιάννης-ΑΣΚ Πήγασος

Απόστολος Νικολάου-Ημεροδρόμος Φαρσάλων

Γεώργιος Σπύρου-Κένταυρος Βόλου

50-59 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κωνσταντίνα Ανδρικοπούλου-ΑΣΚ Πήγασος

Κωνσταντία Στεργίου-Δρομέας Θράκης

Αρετή Γκαραγκούνου

60-69 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ

Ανδρέας Μαυρίδης-Λάμψη

Γιώργος Κλαντζής-Κένταυρος Βόλου

Γρηγόρης Καλλιγάς-ΣΔΥΒ

60-69 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Gerda De Rave-Dutchies

Βασιλική Θεοδωροπούλου-Πιτσάρι

Βούλα Μακεδόνα-ΣΔΥΒ

70+ ΑΝΔΡΕΣ

Κλεάνθης Κουματζέλης

Μιχαήλ Άκερμαν-ΣΔΥΒ

Στέργιος Λάππας-Σ.Δ. Καρδίτσας

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ 5ου ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ομάδα «Τρέξε Μαζί μου»

Για την καθοριστική συμβολή τους στη διεξαγωγή του αγώνα τιμήθηκαν:

Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας

3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Ν. Ιωνίας-Βόλου

Τμήμα Ποδηλασίας Νίκης Βόλου

Τροχαία Βόλου

Οργανισμός Λιμένος

Δημοτική Αστυνομία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιμελητήριο Μαγνησίας

Για τη στήριξη στη διοργάνωση τιμήθηκαν:

Άτλας Βόλου

Νίκη Βόλου

Γ.Σ. Βόλου

ΑΟ Μαγνησίας

Αργοναύτες Βόλου

GREAT Γυμναστήριο

ΣΜΝ Λάρισας

Κλινική Άγιος Νικόλαος

Ο αειθαλής Ανάργυρος Ζαφειρίου

Ο μικρός Άγγελος Φλέτσιος-Έξαρχος

Ο Κώστας Κυριαζής με μια όμορφη πρωτοβουλία του Νικόλαου Σφακιανού.

Ξεχωριστή και η συμμετοχή του δρομέα με πρόβλημα όρασης Γιώργου Παρίσση, που τον συνόδευσε ο Βασίλης Ζαφειρίου.

Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος υποδέχθηκε με αγάπη τα παιδιά της ομάδας «Τρέξε Μαζί μου» και τους πρόσφερε γεύμα.

Την παρουσίαση του αγώνα έκανε η δημοσιογράφος κ. Φύσσα Αναστασία ενώ και ο γιατρός του αγώνα κ. Θωμάς Σαμακοβλής πρόσφερε για άλλη μια χρονιά εθελοντικά τις υπηρεσίες του.

Την ψυχή της διοργάνωσης αποτέλεσαν οι εθελοντές του αγώνα που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του και ήταν:

Αγδινιώτης Ηλίας, Αξελός Γιάννης, Ασημακούλας Αλέξανδρος, Βαταμίδης Δημήτρης, Βερόγκος Κωνσταντίνος, Βλαχάβα Λόις, Βλαχόπουλος Σπύρος, Βουρλογιάννης Αργύρης , Βούλγαρης Σπύρος, Γεραμπίνης Παναγιώτης, Γεωργουλόπουλος Χρήστος, Γιαμτζίδου Νάγια, Γκαρέλιας Στέργιος, Γκουβίτσος Δημήτρης, Γούβαλη Κωνσταντίνα, Γουργιώτη Ραφαηλία, Γούσης Κώστας, Διαμάντη Ελένη, Εξάρχου Ειρήνη, Ζαφειρίου Ανάργυρος, Ζαφειρίου Βασίλης, Καούρη Άσπα, Κατσικόπουλος Βασίλης, Κολίτσας Θανάσης, Κορώνας Ηλίας, Κυριαζής Γιώργος, Κυριαζής Δημήτρης, Κυριαζής Κώστας, Μακρίδης Παντελής, Μάρος Κώστας, Μπάντελη Αμαλία, Μουλά Νίκη, Μπολιού Κική, Μυκονίου Παναγιώτης, Οικονόμου Ηλίας, Παλάσκα Νάνσυ, Παναγιωτακόπουλος Σπύρος, Παπαγγελής Σπύρος, Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Παράσχος Δημήτρης, Πασιάς Λευτέρης, Πολίτης Κώστας, Ρούσσα Κωνσταντίνα, Σεραφείμ Αργύρης, Σταβάρας Αλέξης, Σταυρόπουλος Ευάγγελος, Τουλούδης Νικόλαος, Τσαντός Κώστας, Τσέλιος Χρήστος, Χατζηνικολάου Άννα, Χύτας Στέργιος.

Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων: Παπαδημητρίου Θεμιστοκλής, Μακαριάδης Αβραάμ, Παλιούρας Ευάγγελος, Γκαμπιρτόνε Ελευθερία,Καραστρατης Αναστάσιος ,Γεωργατζή Ελένη, Σκούφος Αδάμ, Μπάρη Ελευθερία, Περπερίδου Αργυρώ, Σταθόπουλος Νίκος, Μακροσταμάτη Κλειώ, Γεωργακοπουλος Βασίλης, Μαλαχία Παναγιώτα, Ηλιόπουλος Βασίλης.

3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Ν. Ιωνίας: Λαδόπουλος Ιωάννης, Ηγουμένου Γεωργία, Γιώργος Ματσέλης, Λύτρα Άννα, Βούλγαρη Ελευθερία.

Νίκη Βόλου Ποδηλασία: Κριτσίνης Βασίλης, Γκιλομανάκη Λίνα.

H Κεντρική Κλινική «Άγιος Νικόλαος» διέθεσε ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο για τις ανάγκες του αγώνα.

Στον αγώνα παραβρέθηκαν οι βουλευτές Μαγνησίας κ. Ζέτα Μακρή και κ. Χρήστος Μπουκώρος, η αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Μένη Λαζάρου, ο αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Γάτος Σπύρος, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας και έφορος Στίβου της Νίκης Βόλου κ. Γιώργος Τάκης, o τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ. Ηλίας Κορώνας, ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων κ. Βασίλης Ηλιόπουλος, η πρόεδρος του Α.Ο. Μαγνησίας κ. Ευαγγελία Κουκολέτσου, ο Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Βόλου κ. Αλμπανούδης Γεώργιος, ο πρόεδρος της ομάδας «Τρέξε μαζί μου» κ. Λουκάκης Παύλος και το μέλος κ. Βαγδούτης Αλέξης.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εθελοντές, τους φορείς, τους χορηγούς και σε όλους όσοι συνέβαλαν να ολοκληρωθεί ο αγώνας με απόλυτη επιτυχία, αλλά και στους δρομείς που με την ενέργεια και τα χαμόγελά τους έκαναν τη βραδιά του 5ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου Βόλου μια ξεχωριστή εμπειρία.