Ξεχωρίζει το Άρης-ΠΑΟΚ στην GBL

Για την 5η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ ανδρών (Greek Basketball League) ξεχωρίζει το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης-ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ στο Περιστέρι και ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ με Ηρακλή θέλουν το 5Χ5, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει ρεπό.
Το πρόγραμμα:
Σάββατο 1/11
Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης-ΠΑΟΚ
Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Πατρών-Καρδίτσα
Αν. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι-ΑΕΚ
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρόδου-Πανιώνιος
Κυριακή 2/11
ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Ηρακλής
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος-Μαρούσι
Ρεπό: Παναθηναϊκός
