Ξεχωρίζει το Άρης-ΠΑΟΚ στην GBL

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την 5η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ ανδρών (Greek Basketball League) ξεχωρίζει το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης-ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ στο Περιστέρι και ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ με Ηρακλή θέλουν το 5Χ5, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει ρεπό.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 1/11

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης-ΠΑΟΚ

Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Πατρών-Καρδίτσα

Αν. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι-ΑΕΚ

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρόδου-Πανιώνιος

Κυριακή 2/11

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Ηρακλής

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος-Μαρούσι

Ρεπό: Παναθηναϊκός