Ξεκίνησε η επισπορά στο Πανθεσσαλικό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ήταν φανερό στα ματς Κηφισιά-Καλλιθέα και ΝΠΣ Βόλος-Παναθηναϊκός πως ο αγωνιστικός χώρος του Πανθεσσαλικού χρειαζόταν επισπορά κι αυτή άρχισε προχθές Σάββατο (1/11), όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος.

Αναλυτικά: «Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα Βόλος-Παναθηναϊκός, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωνιστικού χώρου του Πανθεσσαλικού σταδίου, με την επισπορά χειμερινής ποικιλίας χλοοτάπητα.

Το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό για περίπου 20 ημέρες, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του χλοοτάπητα και θα είναι έτοιμο στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της ομάδας του Βόλου με αντίπαλο τον Λεβαδειακό».