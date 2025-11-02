Ξέσπασε στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός Βόλου, νίκη επί του Ηρακλή με 83-54!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σπουδαία εμφάνιση από τις «ερυθρόλευκες»

Μία δύσκολη αλλά επιτεύξιμη αποστολή έμοιαζε να έχει ο Ολυμπιακός Βόλου στο παιχνίδι μπάσκετ Γυναικών με αντίπαλο τον Ηρακλή σήμερα Κυριακή στο ΕΑΚ, αλλά στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκες» του Κώστα Δέρβου διέψευσαν και τον πιο αισιόξοξο, αφού σάρωσαν την αντίπαλη ομάδα με 83-54!

Με τις Μπόουμαν και Ιωάννα Αρτεμισίου ν’ αναλαμβάνουν το σκοράρισμα, πετυχαίνοντας 25 και 21 πόντους αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός Βόλου έκανε ένα απίστευτο τρίτο δεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 29-9, και εξασφάλισε σχετικά νωρίς τη νίκη, με τον Κώστα Δέρβο να μοιράζει από εκεί και πέρα τον χρόνο συμμετοχής σε όλες τις παίκτριες.

Βέβαια, στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ηρακλής έμοιαζε ανταγωνιστικός, αφού επανήλθε δύο φορές από διαφορά έξι πόντων και απειλούσε, ωστόσο στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός Βόλου άρχισε να παίρνει μπρος, για να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με 8 πόντους διαφορά (34-26).

Όπως προαναφέραμε, το τρίτο δεκάλεπτο ήταν και το καθοριστικό, με τις «ερυθρόλευκες» να μην επιτρέπουν στις αντίπαλές τους να… πάρουν ανάσα, με την τέταρτη περίοδο ν’ αποκτά από εκεί και πέρα τυπικό χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 34-26, 63-35, 83-54.

Ολυμπιακός Βόλου (Δέρβος): Μπόουμαν 25, Πολύζου 3, Γράψα 7, Χούτα 4, Τσίτουρα 2, Αρτεμισίου Ι. 21 (5), Ζυκάι 13, Αντωνίου 4, Κοτοπούλη 2, Χαλκιά, Νικολίκου 2.

Ηρακλής: Πολυανίδη 3, Μπεντοσβίλι Χ., Κυριακού 8 (2), Βαλαβάνη-Χαρσούλη 5, Στεργίου 15 (3), Οζέν 2, Μπεντοσβίλι Ι., Καραστάθη, Τόγια 7, Φίλιου, Παπαδάκη 14 (1).

Χ.Τ.