Ξηροφώτος: «Μπορούσαμε τους τρεις βαθμούς, μπορούσαμε και κανέναν» (video)

Στις δηλώσεις του μετά το εκτός έδρας 0-0 με την Κοζάνη ο προπονητής του Σαρακηνού, Στέφανος Ξηροφώτος, ανέφερε: «Μπορούσαμε τους τρεις βαθμούς, μπορούσαμε και κανέναν. Τελικά το αποτέλεσμα έκατσε στην ισοπαλία. Ο βαθμός είναι θετικός και ηταν ο πρώτος μας εκτός έδρας. Σφύριξε ο διαιτητής και φύγαμε όλοι αγαπημένοι.

Η Κοζάνη ήταν πιο επικίνδυνη από τα πλάγια, εμείς από τον άξονα. Μας προβληματίζει το γκολ από στατική φάση. Συγχαρητήρια στους παίκτες, πολλά παιδιά ξεπερνούν και κάθε προσδοκία. Όσο πιο γρήγορα παίρνουμε βαθμούς, φτάνουμε πιο κοντά στον στόχο να σωθεί η ομάδα».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του 50χρονου τεχνικού στο topsport.gr:

