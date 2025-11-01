22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Νέα αυτοκτονία με ένα 22χρονο άντρα να βάζει τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Ηράκλειο, καταγράφηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, τον 22χρονο άνδρα εντόπισαν απαγχονισμένο σήμερα το πρωί συγγενικά του πρόσωπα που τον αναζητούσαν, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία απολύτως βοήθεια.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της αυτοχειρίας.