22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Νέα αυτοκτονία με ένα 22χρονο άντρα να βάζει τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Ηράκλειο, καταγράφηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, τον 22χρονο άνδρα εντόπισαν απαγχονισμένο σήμερα το πρωί συγγενικά του πρόσωπα που τον αναζητούσαν, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία απολύτως βοήθεια.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της αυτοχειρίας.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ