Απίστευτη γκάφα στο βιβλίο Αγγλικών της Γ’ Γυμνασίου – Η Chikno Thursday και η… Clean Monday!

Chikno Thursday. Ετσι επέλεξαν οι συγγραφείς βιβλίου των Αγγλικών της Γ΄ Γυμνασίου να αποδώσουν στα αγγλικά την Τσικνοπέμπτη. Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν αμήχανοι σε σχέση με την απόδοση όρων των Αποκριών, αφού και την Καθαρά Δευτέρα την αποδίδουν ως Clean Monday, που επίσης εννοιολογικά δεν είναι τόσο εύστοχο, αν και χρησιμοποιείται.

Συγκεκριμένα, στο βιβλίο εργασιών για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, στο πλαίσιο άσκησης, δίνονται οκτώ λέξεις γιορτών και ζητείται από τους μαθητές να συνταιριάξουν, από δύο στήλες, την ονομασία της γιορτής με το τι γιορτάζεται.

Η μετάφραση της Τσικνοπέμπτης ως Chikno Thursday είναι που προκαλεί περισσότερα χαμόγελα καθώς ξενίζει η επιλογή να μεταφραστεί στα αγγλικά μόνο η Πέμπτη και να αποδοθεί με greeklish το πρώτο συνθετικό «τσίκνο».

Για τη λέξη Chikno Thursday η ορθή απάντηση στην άσκηση του βιβλίου είναι το «Eating roast meat Day», δηλαδή η μέρα κατά την οποία συνηθίζεται να τρώμε ψητό κρέας. Αναζητώντας την ετυμολογία της λέξης, μία απάντηση βρίσκεται στην wikipedia, όπου γράφεται ότι «η ελληνική λέξη Τσικνοπέμπτη (Tsiknopempti) προκύπτει από τις λέξεις τσίκνα (tsíkna, lit. “the smell of roasting meat”) και Πέμπτη (Pémpti, “Thursday”)». Ισως να ήταν προτιμότερο για την άσκηση να επιλεγεί το Tsiknopempti, καθώς το Chikno Thursday μπερδεύει αγγλικά και ελληνικά.

Οσο για την Καθαρά Δευτέρα, η απόδοσή της στην άσκηση του βιβλίου είναι Clean Monday. Η απόδοση αυτή συναντάται συχνά, όσο κι αν στη συγκεκριμένη περίπτωση η λέξη «καθαρά» έχει μεταφορικό νόημα. Και γι’ αυτό μάλλον ξενίζει τους καλούς γνώστες της αγγλικής γλώσσας.

Οπως ανέφεραν στην «Κ» στελέχη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καλύτερα το νόημα της Καθαράς Δευτέρας στο εορτολόγιο αποδίδουν οι όροι Pure Monday, Ash Monday, Monday of Lent και Green Monday. Οπως ανέφεραν στην «Κ» στελέχη του ΙΕΠ, τα βιβλία αυτά οδεύουν προς αλλαγή, με δεδομένο ότι έχουν καταρτιστεί νέα προγράμματα σπουδών από τη νυν ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Πάνω στα νέα προγράμματα, που θα εισαχθούν πειραματικά σε σχολεία από το 2022-2023, θα συγγραφούν βιβλία.

Για όσους θέλουν να… θυμηθούν τα μαθητικά τους χρόνια και να τσεκάρουν την ετοιμότητά τους σε μία πολύ εύκολη άσκηση, οι υπόλοιπες γιορτές που δίνονται στους μαθητές είναι οι: Α. 28th of October, Β. 25th of March, Γ. 25th December. Δ. 31st December, Ε. Apokries/Carnival, Στ. Easter. Οι φράσεις που τους δίνονται για να τις αντιστοιχίσουν με τις γιορτές είναι οι: 1. Christmas day, 2. Resurrection of Jesus Christ, 3. New Year’s Eve, 4. Dressing up and having parties, 5. «NO» Day, 6. Revolution Day.

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»