Αρχίζει η σύσταση των νέων think tanks του ΣΥΡΙΖΑ

Με μια υβριδική συνάντηση μεταξύ των συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών των τμημάτων, των τομεαρχών και της συντονίστριας των think tanks του ΣΥΡΙΖΑ, Διάνας Βουτυράκου, την Τρίτη (19.12.2023), δόθηκε το έναυσμα για την σύσταση των νέων think tanks του ΣΥΡΙΖΑ. Τα think tank αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της δημιουργίας σύγχρονης πολιτικής που θα στοχεύει στην ανασυγκρότηση της χώρας.

Τη συζήτηση άνοιξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, παρουσιάζοντας το όραμα πίσω από το σχεδιασμό των think tanks και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια η συντονίστρια τους, Διάνα Βουτυράκου, παρουσίασε την -μέχρι τώρα- πορεία στην αξιολόγηση των αιτήσεων και έθεσε χρονοδιαγράμματα για τα επόμενα βήματα. Τέλος, ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες, καθώς και κατάθεση προτάσεων για την αρτιότερη δυνατή συνεργασία τμημάτων, τομέων και δεξαμενών σκέψης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως κατατέθηκαν βιογραφικά νέων ανθρώπων, καταξιωμένων επιστημόνων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία τους για την πορεία της χώρας και την πρόθεση τους να βοηθήσουν στην κατάρτιση ενός σχεδίου με στόχο την ανάταση της κοινωνίας.