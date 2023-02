Αρνείται ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος o Κοκλώνης – Συνεχίζονται κανονικά οι εκπομπές του

0 Shares Share Tweet

Ο Νίκος Κοκλώνης, παρουσιαστής και παραγωγός εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση, πρωταγωνιστεί σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που τον εμπλέκει σε υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ο ίδιος, με επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθάρισε την κατάσταση αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να διαβάλει εμένα ή τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζομένους, και θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύσουν ή αναπαραγάγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα». Παράλληλα και μέχρι αυτή την ώρα, άνθρωποι του ALPHA και της εταιρείας Barking Well αναφέρουν ότι τόσο η πρωινή εκπομπή «Super Κατερίνα» με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καινούργιου (της οποίας την παραγωγή κάνει ο Νίκος Κοκλώνης» όσο και το «Just the 2 of us» (που προβάλλεται τα βράδια του Σαββάτου) θα βγουν κανονικά στον αέρα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό.

Η απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων αναφορικά με την εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην εταιρεία «BARKINGWELL PROGRESS», συμφερόντων του κυρίου Κοκλώνη, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

«Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83271/ΥΠΕ/7/00465/Π/Ν.4399/2016/30-08-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «BARKINGWELL PROGRESS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται στην «ίδρυση μονάδας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, βίντεο και κινηματογραφικών ταινιών» στο 40,2 χλμ Αττικής Οδού, του Δήμου Παιανίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.935.712,09 ευρώ.

H κρατική επιχορήγηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου σε περίπτωση υλοποίησης του έργου θα ανέλθει σε 2.086.499,54 €. Η καταβολή της δηλαδή εξαρτάται όπως είναι καθολικά γνωστό από την υλοποίηση της επένδυσης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα εκ μέρους του φορέα για καταβολή επιχορήγησης, ούτε αίτημα για έλεγχο επί της υλοποίησης, συνεπώς δεν δύναται να λάβει χώρα καμία εκταμίευση ποσού ενίσχυσης.

Επιπλέον σημειώνεται ότι η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης επενδυτικού έργου που έχει υπαχθεί στον ν. 4399/2016 δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την υπαγωγή, το οποίο αποτελούσε αδυναμία του προηγούμενου νόμου που διορθώθηκε στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022.

Επομένως, η εταιρεία «BARKINGWELL PROGRESS» συμφερόντων του κυρίου Κοκλώνη ουδέποτε έλαβε έγκριση επιχορήγησης9.935.712,09 ευρώ, ουδέποτε προσπάθησε να τα εκταμιεύσει ούτε και θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε να πάρει στο μέλλον μετά από χρόνια, 2 εκατομμύρια, εάν και εφόσον είχε ολοκληρώσει την επένδυση των 9.935.712,09 και εφόσον πιστοποιείτο ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα.

Κατά συνέπεια καμία εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν υφίσταται στην παρούσα υπόθεση».

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Νωρίτερα, σήμερα, έγινε γνωστό ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, καθώς και 7 φυσικών πρόσωπων και εμπλεκομένων εταιρειών (συνολικά οι δεσμεύσεις ανέρχονται στις 21). Το «Documento» υποστήριξε ότι μεταξύ των εμπλεκομένων είναι ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος έσπευσε να απαντήσει, διαψεύδοντας το σχετικό δημοσίευμα.

Απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και μια εγκληματική οργάνωση με διευθυντής της γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή εντοπίζει πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο διαβάστηκε ήδη στην οικονομική εισαγγελία.

Μάλιστα, διατάχθηκε η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του γνωστού παρουσιαστή αρκετών σόου, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη διάπραξης απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου που αγγίζει τα 22 εκατομμύρια ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το 90σελιδο πόρισμα καταλήγει σε εντολή για δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των εταιριών του γνωστού παραγωγού αλλά και 7 στενών συνεργατών του.

Στις σελίδες του πορίσματος περιγράφεται το στήσιμο «μαϊμού» εταιριών στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ γίνεται και λόγος για τουλάχιστον 13 εταιρίες, με εκπροσώπους «αχυρανθρώπους». Στις εικονικές εταιρίες ο παραγωγός φέρεται να εμφανίζει ως συμβεβλημένους με αυτές τους συνεργάτες του και τους εργαζόμενους του.

Κατά τους ελεγκτές, με αυτό τον τρόπο δεν κατέβαλε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ μετάφερε μαύρο χρήμα το οποίο «καθάριζε» στην Ελλάδα. Στα συμπεράσματα του πορίσματος σημειώνεται ότι δεν κατέβαλε ΦΠΑ, τον οποίο όμως εισέπραττε, ενώ γίνεται λόγος για ένταξη εταιρίας του σε πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που τρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και φέρεται να του είχε εγκριθεί χρηματοδότηση σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία όμως, πιθανότατα δεν έχει εκταμιευθεί ακόμα.

Από την Αρχή «έφυγαν» 21 διατάξεις δέσμευσης προς τραπεζικά ιδρύματα και υποθηκοφυλακεία, ενώ το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα που θα διενεργήσει την προκαταρτική έρευνα.