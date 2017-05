1 SHARES Share Tweet

Υποκριτική χαρακτήρισε τη στάση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, αναφερόμενος στο ζήτημα του ελληνικού χρέους.

Μιλώντας στο Star, έκανε παράλληλα λόγο για προσπάθεια και από την αντιπολίτευση και από αντιπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης, όπως ανέφερε, να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι δήθεν ο πρωθυπουργός «υποχωρεί» και «στη συνέχεια παρακολουθήσαμε επίσης μια κατασκευή της πολιτικής αντιπαράθεσης, όπου ο κ. Τσίπρας φαινόταν υποχωρητικός ενώ ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως εκείνος ο οποίος παίρνει στην πλάτη του τη μεγάλη μάχη για το χρέος». «Αυτά νομίζω ότι δεν μπορεί να τα πιστέψει κανείς» σημείωσε είπε ο κ. Τζανακόπουλος.

Επιτιθέμενος στον κ. Μητσοτάκη, ανέφερε πως «η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε το στόμα του για το χρέος ήταν χθες». «Είναι υποκριτική η στάση του κ. Μητσοτάκη» υποστήριξε, λέγοντας ότι «συμμετείχε σε μια κυβέρνηση η οποία είχε αποδεχτεί πλεονάσματα περίπου 4,2% μέχρι το 2030, συμμετείχε σε μια κυβέρνηση η οποία θεωρούσε το χρέος βιώσιμο και ζητούσε πιστοποιητικά βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος».

«Εμείς καλέσαμε τον κ. Μητσοτάκη πάρα πολλές φορές, και στο Κοινοβούλιο, να πάρει θέση για το χρέος, αντιθέτως, αυτό το οποίο έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κ. Μητσοτάκης ήταν διαρκώς να υποστηρίζει τους δανειστές λέγοντας ότι πρέπει να παρθούν τόσα κι άλλα τόσα μέτρα και στη συνέχεια, όταν υπήρξε μια τεχνική συμφωνία, μας κατήγγειλε για τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν προτίθεται η κυβέρνηση να ζητήσει συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς για να χαραχθεί μια εθνική γραμμή για το ζήτημα του χρέους ο κ. Τζανακόπουλος απάντησε ότι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο, καθώς, όπως είπε, η διεθνής συζήτηση για το χρέος έχει προ πολλού ξεπεράσει, στο επίπεδο και στο βάθος της, τη συζήτηση που γίνεται στην εγχώρια πολιτική και στα μίντια. «Η συζήτηση στην οποία συμμετέχει η ελληνική κυβέρνηση στο διεθνές περιβάλλον είναι πιο μπροστά από όλα όσα συζητούνται και από όλα όσα, υποτίθεται, ότι υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης» συμπλήρωσε.

«Στις 15 Ιουνίου θα υπάρξει συμφωνία που θα καλύπτει όλες τις πλευρές»

Επιπλέον, ο κ. Τζανακόπουλος εκτίμησε πως «στις 15 Ιουνίου (σ.σ. συνεδρίαση Eurogroup) θα υπάρξει μία συμφωνία η οποία θα καλύπτει το σύνολο των εμπλεκόμενων πλευρών και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάμε σε μία κατάσταση κρίσης, καμία περίπτωση να χρειαστεί να καταφύγουμε σε πολιτικές λύσεις άλλου τύπου (σ.σ. πρόωρες εκλογές).

«Ο στόχος στον οποίο δουλεύουμε όλοι είναι να υπάρξουν δοκιμαστικές έξοδοι στις αγορές, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε διότι από τον Αύγουστο του 2018 θα πρέπει να αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας από τις αγορές χρήματος» συνέχισε και προσέθεσε: «Αυτός είναι διακηρυγμένος στόχος και του τρέχοντος προγράμματος και του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων. Νομίζετε ότι η Ευρώπη θέλει να πάρει στις πλάτες της άλλο ένα πρόγραμμα διάσωσης; Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το πολιτικό κεφάλαιο στην Ευρώπη για να οδηγηθούμε σε μια νέα αποτυχία του ελληνικού προγράμματος; Σας λέω, λοιπόν ότι κανένας δεν δουλεύει προς αυτή τη κατεύθυνση».



Τι είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης για το θέμα του χρέους

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΕΕ, επέρριψε ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους δανειστές σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Στο Eurogroup προχθές, δυστυχώς, είχαμε αρνητική εξέλιξη. Μια συνεδρίαση χωρίς κατάληξη: Δεν δόθηκε, δεν ιχνογραφήθηκε καν, η λύση για το χρέος. Δεν δόθηκε φύλλο πορείας για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το γνωστό QE … Όλα αυτά, ενώ ο πρωθυπουργός προεξοφλούσε δημοσίως απρόσμενα θετικές εξελίξεις. Too good to be true, δεν θα μεταφράσω τα αγγλικά. Φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι η φράση αυτή είναι γνωστή στο Πανελλήνιο. Αυτό που είναι άγνωστο είναι από πού αντλούσε την αισιοδοξία του. Άλλη μια απάτη ή άλλη μια αυταπάτη; … Έχω καταστήσει σαφές προς όλους, εντός και εκτός Ελλάδας, ότι η λύση για το χρέος και η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αποτελούν αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Έχουν καταστεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη εξόδου της χώρας από την κρίση. Και δεν επιτρέπεται σήμερα στους Ευρωπαίους εταίρους, η μειωμένη αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης να αποτελεί άλλοθι για να μην τηρούν τις δικές τους δεσμεύσεις. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 που καθόρισε την ανάγκη να γίνουν επιπρόσθετες παρεμβάσεις στο ελληνικό χρέος. Η συμφωνία αυτή θα είχε ολοκληρωθεί αν ο κ. Τσίπρας δεν έριχνε, στα τέλη του 2014, την τότε κυβέρνηση. Τώρα οι κυβερνώντες προσπαθούν να εξασφαλίσουν για τη χώρα τα αυτονόητα».