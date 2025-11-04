Δημοσκόπηση Alco: Το 54% των πολιτών δεν βρίσκει αξιόπιστο εναλλακτικό κόμμα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για τα ζητήματα της ακρίβειας, την απόδοση της κυβέρνησης αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με ένα κόμμα, απάντησαν οι πολίτες στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της Alco, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο δελτίο του Alpha το απόγευμα της Τρίτης (4/11/25).

Στην ερώτηση αν έχουν παρατηρήσει αποκλιμάκωση στις τιμές, οι πολίτες απάντησαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της Alco σε ποσοστό 81% ότι συνεχίζεται αμείωτη η ακρίβεια.

Το 64% των πολιτών που ρωτήθηκαν, συμφωνεί με την απαγόρευση της πρόσβασης εφήβων στα social media. Σε ερώτηση για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της κυβέρνησης για την περιορισμό της εγκληματικότητας το 69% απάντησε αρνητικά.

Στην ίδια ερώτηση, για την Εθνική Άμυνα, οι πολίτες απάντησαν «μοιρασμένα» και συγκεκριμένα το 44% απάντησε αρνητικά και το άλλο 44% θετικά.

Για την συνολική απόδοση της κυβέρνησης και πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες, το 48% απάντησε καθόλου, το 33% λίγο και το 18% αρκετά. Όπως παρατήρησαν στο στούντιο, λιγοστεύουν οι αρνητικές γνώμες σε σχέση με τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Η μείωση των αρνητικών απόψεων ενδεχομένως να επηρεάστηκε με τα γεγονότα στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Στο πόσο ικανοποιημένοι είναι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 51% καθόλου. Το 26% απάντησε «λίγο» ενώ το 21% «πολύ». Και εδώ τα νούμερα φαίνονται να έχουν «γλυκάνει» υπέρ του Πρωθυπουργού…

Για το ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική, «νικητής» βγαίνει ο… κανένας σε ποσοστό 54%.

Στην ερώτηση πόσο εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα, το 62% απάντησε «καθόλου» το 17% «λίγο», το 12% «αρκετά» και το 5% «πολύ».

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, που παρουσιάστηκε την Δευτέρα (3/11/25) υπενθυμίζεται ότι η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου είναι στο 11,6%

Η δημοσκόπηση έγινε από την Alco το διάστημα μεταξύ 29/10 με 2/11 σε δείγμα 1.000 πολιτών.