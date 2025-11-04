Έγκυος γέννησε στο ασθενόφορο- Το νεογέννητο έσωσαν γιατρός, μαία, νοσηλευτής και διασώστες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Καθοριστική για την υγεία μιας μητέρας και ενός νεογέννητου αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός γιατρού, μιας μαίας και των διασωστών του ΕΚΑΒ στις Σέρρες.

Η περιπέτεια ξεκίνησαν όταν η ετοιμόγεννη γυναίκα πήγε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας με τους γιατρούς να δίνουν εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, όμως, ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού και το μωρό γεννήθηκε μέσα σε αυτό.

Το μωρό, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής με τον γιατρό, τη μαία, τον νοσηλευτή και τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του.

Στη συνέχεια το νεογέννητο μπήκε σε θερμοκοιτίδα που παρακολουθείται από τους παιδιάτρους ενώ δεν αποκλείεται λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ