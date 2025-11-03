Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος και το ροτβάιλερ επιτέθηκε σε 76χρονο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο της άγριας επίθεσης ενός ροτβάιλερ σε βάρος του 76χρονου ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα. Ο γνωστός εκπαιδευτής σκύλων και ιδιοκτήτης του dogsecret.gr, Γιάννης Ψαρόπουλος, επιχειρεί να αναλύσει τη συμπεριφορά του ζώου, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι πάντα ο σκύλος.

Η επίθεση του ροτβάιλερ στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του προκάλεσε σοκ και πλημμύρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχόλια και υποθέσεις. Όπως τονίζει ο Γιάννης Ψαρόπουλος, οι αντιδράσεις αυτές δείχνουν πόσο εύκολα ο κόσμος σπεύδει να καταδικάσει χωρίς να γνωρίζει τα πραγματικά δεδομένα.

«Διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από τα άρθρα, καταλαβαίνω γιατί τέτοια περιστατικά δεν θα σταματήσουν να συμβαίνουν. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ούτε τον σκύλο ούτε τον ιδιοκτήτη και δεν έχουν καμία ιδέα για την ψυχολογία των ζώων», σημειώνει ο εκπαιδευτής, επισημαίνοντας πως ακόμη και δημοσιογράφοι έσπευσαν να αποδώσουν την επίθεση σε κακοποίηση.

Ο κ. Ψαρόπουλος ξεκαθαρίζει τρία βασικά σημεία: «Ο σκύλος ποτέ δεν φταίει, κι ας είναι εκείνος που πάντα την πληρώνει. Δεν γνωρίζω αν ο συγκεκριμένος σκύλος κακοποιούνταν, αλλά είναι βέβαιο ότι ένας σκύλος που έχει μια ισορροπημένη σχέση με τον κηδεμόνα του —μια σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης— δεν θα αντιδρούσε έτσι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κακοποίηση δεν είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να οδηγήσει έναν σκύλο σε επίθεση. «Οι περισσότεροι σκύλοι που επιτίθενται στους ιδιοκτήτες τους δεν έχουν κακοποιηθεί. Αντίθετα, ο πιο συχνός λόγος είναι η υπερβολική αγάπη που εκφράζεται με λάθος τρόπο. Μια αγκαλιά ή ένα φιλί, που για τον άνθρωπο είναι ένδειξη τρυφερότητας, για τον σκύλο μπορεί να είναι απειλή».

Ο εκπαιδευτής υπογραμμίζει πως η απουσία ορίων και κανόνων είναι η κύρια αιτία επιθετικών συμπεριφορών. «Από φόβο μήπως καταπιέσουμε τον σκύλο μας, δεν του βάζουμε όρια. Αυτή η έλλειψη πειθαρχίας, σε συνδυασμό με την αδυναμία κατανόησης της γλώσσας του σώματος του ζώου, δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως λέει, είναι ο μύθος ότι «σκύλος που κουνάει την ουρά του δεν θα δαγκώσει». «Αν παρατηρήσετε το βίντεο, το ροτβάιλερ κουνά την ουρά του τη στιγμή που κρατά το χέρι του 76χρονου στο στόμα του», σημειώνει.

Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν ένας τραυματισμένος άνθρωπος και ένας νεκρός σκύλος. «Ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον είναι η εκπαίδευση — όχι των σκύλων, αλλά των ανθρώπων», τονίζει ο Γιάννης Ψαρόπουλος.

Όπως καταλήγει, η γνώση και η κατανόηση της συμπεριφοράς των ζώων είναι ο μόνος δρόμος για να συνυπάρξουν αρμονικά άνθρωποι και σκύλοι.