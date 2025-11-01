«Εμένα η γιαγιά μου, μου είχε βρει στο φλιτζάνι, ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από Χ»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Μία προσωπική αποκάλυψη αποφάσισε να κάνει – μεταξύ σοβαρού και αστείου η Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.

Η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) είπε ότι η η γιαγιά της είχε δει στο φλιτζάνι ότι ο άντρας της ζωής της θα έχει όνομα που θα αρχίζει από το γράμμα Χ. Η εξομολόγηση της Σίσσυς Χρηστίδου έγινε με αφορμή όσα είπε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον Χρήστο Μάστορα, ότι η γιαγιά της είχε δει στον δικό της καφέ τα αρχικά του. «Εμένα η γιαγιά μου, μου είχε βρει στο φλιτζάνι, ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από Χ. Εμένα Χ δεν υπήρχε ποτέ στη ζωή μου», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Μετά σκέφτηκα τον Χάρη από το δημοτικό και λέω “βρε λες να τον έχασα μέσα από τα χέρια μου;”. Δεν ξέρω. Ήταν συμμαθητής μου στο δημοτικό, στη Θεσσαλονίκη, να του στείλω τα φιλιά μου. Δεν τα είχαμε, αλλά εγώ ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Άλλο Χ στη ζωή μου δεν έχει περάσει. Μου είχε πει ότι είναι ξεκάθαρο. Μήπως είναι… Χ;», πρόσθεσε η οικοδέσποινα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».


«Γεροντοέρωτας στο μέλλον. Δεν με ακούς τόση ώρα που σου μιλάω, μεταφορικό ήταν το Χ», είπε με δόση χιούμορ ο Κωνσταντίνος Βασάλος στη συνεργάτιδά του.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ