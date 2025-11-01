ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία προσωπική αποκάλυψη αποφάσισε να κάνει – μεταξύ σοβαρού και αστείου η Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.

Η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) είπε ότι η η γιαγιά της είχε δει στο φλιτζάνι ότι ο άντρας της ζωής της θα έχει όνομα που θα αρχίζει από το γράμμα Χ. Η εξομολόγηση της Σίσσυς Χρηστίδου έγινε με αφορμή όσα είπε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον Χρήστο Μάστορα, ότι η γιαγιά της είχε δει στον δικό της καφέ τα αρχικά του. «Εμένα η γιαγιά μου, μου είχε βρει στο φλιτζάνι, ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από Χ. Εμένα Χ δεν υπήρχε ποτέ στη ζωή μου», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Μετά σκέφτηκα τον Χάρη από το δημοτικό και λέω “βρε λες να τον έχασα μέσα από τα χέρια μου;”. Δεν ξέρω. Ήταν συμμαθητής μου στο δημοτικό, στη Θεσσαλονίκη, να του στείλω τα φιλιά μου. Δεν τα είχαμε, αλλά εγώ ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Άλλο Χ στη ζωή μου δεν έχει περάσει. Μου είχε πει ότι είναι ξεκάθαρο. Μήπως είναι… Χ;», πρόσθεσε η οικοδέσποινα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».





«Γεροντοέρωτας στο μέλλον. Δεν με ακούς τόση ώρα που σου μιλάω, μεταφορικό ήταν το Χ», είπε με δόση χιούμορ ο Κωνσταντίνος Βασάλος στη συνεργάτιδά του.