«Eπικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα, δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε μία επιθετική μορφή αυτοάνοσου»

Την επικοινωνία που είχε το τελευταίο διάστημα με την Κίλι Σφακιανάκη περιέγραψε ο Γιώργος Μουκίδης, αναφέροντας πως μιλούσαν μόνο μέσω μηνυμάτων, καθώς η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη αντιμετώπιζε μια επιθετική μορφή αυτοάνοσου που της προκαλούσε δυσκολία στην ομιλία, όπως ισχυρίστηκε ο συνθέτης.

Η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε σε ηλικία 62 ετών, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, την ημέρα των γενεθλίων του τραγουδιστή. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μουκίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό» αποχαιρέτησε τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη και μεταξύ άλλων εξήγησε πώς πληροφορήθηκε τον θάνατό της, αλλά και ποια ήταν η κατάστασή της, δεδομένου ότι η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια πρόβλημα με την υγεία της.

Αρχικά, ο συνθέτης μοιράστηκε πώς έμαθε το δυσάρεστο γεγονός: «Με πήρε μία κοινή μας φίλη το βράδυ, λίγο μετά που κατέληξε και μου το είπε. Ήταν από ότι ξέρω πολύ επιθετική μορφή του αυτοάνοσου που είχε και ήταν μη αναστρέψιμο. Μιλούσαμε αρκετά συχνά. Από ένα σημείο και μετά, επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει».





Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση του με την Κίλι Σφακιανάκη, αλλά και για τον χαρακτήρά της: «Η Κίλι ήταν πολύ καλή και πολύ ήρεμη. Ήταν η ιδανική σύντροφος. Ένα άτομο με τρομερό επίπεδο, καλλιεργημένη και ευγενική. Όσες φορές συναναστράφηκα μαζί της, μόνο θετικά έχω να πω. Ξέρω από πρώτο χέρι ότι ήταν λίθος η Κίλι για την οικογένεια, ήταν πολύ καλή. Μακάρι να είχαμε όλη μία Κίλη στη ζωή μας. Δεν έχω μιλήσει με την οικογένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάς, αν θέλει κάτι ο άλλος σε παίρνει. Τον αφήνεις στην ησυχία του. Να προσέχουν και να τη θυμούνται, δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος».

Η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της δημοσιογράφου Ρούλας Χάμου στο Instagram, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με το «Πρωινό», η σύζυγος του τραγουδιστή μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής χωρίς σφυγμό στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου για 40 λεπτά έγιναν προσπάθειες ανάνηψης. Ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνος, δήλωσε στο «Super Κατερίνα»: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συζήτηση. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι, πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά»