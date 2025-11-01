Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επίθεση σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ σημειώθηκε στα Εξάρχεια, το μεσημέρι του Σαββάτου (1.11.25).

Το περιστατικό έγινε δίπλα στο γηπεδάκι στον λόφο του Στρέφη στα Εξάρχεια, όπου υπάρχει σταθερά παρουσία αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα.

Κατά πληροφορίες, μια μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ και «άρπαξε» φωτιά το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί.