Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ μετά τα πυρά των βουλευτών

Επί τάπητος έχει τεθεί σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό το θέμα των ΕΛΤΑ μετά και τις χθεσινές εξελίξεις και το αντάρτικο των βουλευτών της ΝΔ σε μαραθώνια τηλεδιάσκεψη με τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Στη σύσκεψη η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες γίνεται υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βλήματα καθώς σήμερα έχει προγραμματιστεί στις 13.00 κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη υπήρξαν πολλοί βουλευτές που ζήτησαν την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

Επίσης, με ενδιαφέρον αναμένονται όσα θα πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον ΣΚΑΙ στις 13.30.